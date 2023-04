Flamengo derrota Real Brasília e segue na briga com Ferroviária pela liderança do Brasileirão Feminino

O Flamengo venceu mais uma no Brasileirão Feminino. Neste sábado (29), o time carioca derrotou o Real Brasília por 2 a 0 em casa na Gávea e permaneceu na disputa com a Ferroviária no topo.

Com os três pontos, o rubro-negro chegou a 24. Antes da rodada, a equipe tinha a mesma pontuação da equipe de Araraquara. As paulistas ficavam à frente, na liderança, por conta do saldo de gols, que era de 17 contra 12 das cariocas (que agora tem 14).

A Ferroviária jogará ainda nesta 9ª rodada, no próximo domingo (30), contra o Grêmio fora de casa. Caso vença, retomará a liderança, já que o número de vitória voltará a ser o mesmo (9) e o saldo continuará maior.

Veja a classificação:

O jogo

As rubro-negras dominaram a partida desde o início e justo nesse início, já fizeram os dois gols que sairiam até o final da disputa. O primeiro saiu aos 6' com Crivelari. Duda fez lançamento longo do campo de defesa, Darlene cruzou rasteiro para o meio vindo da direita já na grande área e a camisa 19 do time chegou de trás para mandar para as redes.

O tento seguinte saiu 13 minutos depois em um lance muito parecido. Darlene fez passe pelo alto da intermediária, Monalisa na ponta direita também lançou rasteiro para dentro e Soli arrementou na segunda trave. O chute saiu mascado e lento, com os dois pés e a jogadora caída, mas terminou no gol.

Desse momento até o final, o Flamengo buscou ampliar o placar ainda mais e o Real Brasília pouco fez para diminuir. Ainda assim, mais nada aconteceu de definitivo nos dois lados e a partida terminou com a vitória das favoritas.

Com a derrota, o Real Brasília fica na beira da zona de rebaixamento com sete pontos e tentará se distanciar na próxima rodada ao receber o Ceará em casa. Já o Mengão terá confronto direto com a Ferroviária fora de casa.