Odair comemora vitória e valoriza a atuação de Mendoza: "Tem a capacidade do gol"

Na noite deste sábado (29), o Santos venceu sua primeira partida no Brasileirão 2023. O Peixe enfrentou, na Vila Belmiro, o América-MG, e, em jogo pegado, venceu pelo placar de 3 a 2. Os gols santistas foram marcados por Steven Mendoza, Eduardo Bauermann e Marcos Leonardo, que marcou de pênalti.

Em coletiva, Odair Hellmann, técnico do Santos, comentou sobre a importância de Mendoza para o elenco e sobre a atuação do atacante colombiano, que marcou um gol, deu uma assistência e ainda sofreu a penalidade convertida por Marcos Leonardo.

"Importante a volta dele, do Soteldo, do Lucas Braga, a volta de jogadores para termos um maior leque de opções na frente. O Mendoza é um cara de muita força e velocidade. Tem a capacidade do gol. Voltou no último jogo, sentiu o ritmo, a parte muscular um pouco, e hoje já fez uma partida com mais confiança, mais solto. Quando você para um tempo, precisa se readaptar. O Soteldo também melhorou", disse o técnico.

Odair também dissertou sobre o apoio da torcida ao elenco. "Agradecer a torcida, que nos apoiou do início ao fim, nos incentivou nos momentos difíceis. Isso faz muita diferença. A Vila desse jeito é muito mais forte. Transmite o algo a mais, a confiança, para os jogadores. Sabemos o quanto é difícil jogar contra o Santos na Vila, porque eu vinha aqui, e hoje teve essa sinergia entre torcida e equipe. E que bom que teve esse final feliz", disse Odair.

O treinador avaliou a atuação do goleiro João Paulo, capitão da equipe do Santos e destaque com excelentes defesas no confronto diante do América-MG.

"As defesas que ele fez têm feito a diferença. O João é um dos nossos líderes. Eu vejo ele com capacidade para seleção brasileira, já falei isso para ele. Ele tem essa capacidade e qualidade. Se continuar jogando como está jogando, certamente vai ter uma oportunidade. É um cara importante para nós, como todos são, e tem nos ajudado muito. Fico muito feliz. Só peço, antes dos jogos, que ele não trabalhe tanto. Mas se trabalhar, que continue fazendo o que está fazendo", completou o treinador.

"Trabalhar e melhorar"

Após a vitória, o atacante Marcos Leonardo, artilheiro do time na temporada também comentou sobre a partida. "A vitória é importante para dar confiança. Vou buscar trabalhar e buscar melhorar para ajudar o elenco, porquê todo mundo merece", disse o artilheiro.

O camisa 9 do clube da Baixada também comentou sobre a expectativa para a disputa do Mundial Sub-20.

"Todo jogador sonha em vestir a camisa amarela da seleção e eu não sou diferente. Eu perdi o Sul-americano, que era uma competição muito importante e que eu queria jogar, mas graças a Deus eu continuei no Santos, continuei ajudando e agora chegou meu momento no Mundial. É o sonho de todo garoto. Esse é meu sonho. É um campeonato muito difícil, mas temos um grande elenco, que ganhou o Sul-Americano e está repleto de confiança", comentou o atacante da seleção sub-20.

Vice-artilheiro do Santos no ano, Mendoza comentou sobre sua atuação. "Tenho que agradecer a Deus, que me sustenta no dia a dia e me dá aquela força para continuar nas dificuldades. Ele me mantém sempre firme na caminhada. Como todo mundo sabe, é difícil, mas a gente acredita e tem fé que vamos continuar trabalhando forte", disse o atacante do Santos.

Aliviado com a primeira vitória na competição nacional, o Santos volta a campo na próxima terça-feira (2), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, na Argentina, para enfrentar o Newell's Old Boys, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o glorioso alvinegro praiano enfrentará, na próxima rodada, o Cruzeiro, fora de casa, no próximo sábado (06).