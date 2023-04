Vitória vence Londrina no Barradão e mantém início perfeito na Série B

Na noite desta sexta-feira (28), o Vitória venceu o Londrina, por 2 a 0, no Barradão, pela Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu o seu melhor início no torneio na história com 100% de aproveitamento em três rodadas. Leonardo e Zé Hugo, anotaram para o Rubro-Negro.

Vitoria domina e marca duas vezes

O jogo começou com o Vitória tendo amplo domínio e grande ousadia em campo. Logo aos 7, Wagner Leonardo subiu sozinho após um escanteio e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Vitória. Logo na sequência, veio o segundo, em um contra- ataque, Osvaldo tocou para o meio, e José Hugo só completou.

Após tomar dois gols, o Londrina acordou, e começou a ter bola no pé e colocá-la pra jogo. Aos 21, Paulinho Moccelin chuta de fora da área, a bola desvia, sobe e cai na rede por cima do gol, daí árbitro marca escanteio para o Londrina. Na reta final, o Vitória ameaçou com Osvaldo e Matheuzinho, mas Lucas Frigeri salvou o Londrina.

Londrina cria, mas não marca

A partida recomeçou sem tantas chances claras ou perigosas. Aos 17, com Osvaldo, o Vitória quase ampliou em chute por cima, depois de receber livre na área. Já o Londrina, seguiu com fome de gol, criando até boas chances da reta final, Diego Jardel aos 45, mandou na entrada da área, mas pegou muito mal na bola e joga para fora.

Mas, e como fica a tabela?

Com o resultado, o Vitória fica com nove pontos e ocupa a liderança temporária da Segundona, pelo saldo de gols. Já o Londrina fica no 13° lugar, com três pontos ganhos.

Próximos jogos

O Vitória só volta a campo na sexta-feira (5), contra o Botafogo-SP, às 21h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo do Rubro-Negro contra o Ceará na quarta rodada foi adiado por conta da final da Copa do Nordeste, entre Vozão e Sport, na próxima quarta.

Enquanto isso, o Londrina encara o Criciúma, outro time com 100% de aproveitamento, já na próxima segunda-feira (1º), às 16h, no Estádio do Café, pela quarta rodada.