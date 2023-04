Mancini lamente derrota para Santos, mas saliente aprendizado do América-MG: "Saímos fortalecidos"

Na tarde deste sábado (29) o Santos, em jogo extremamente disputado, o Santos derrotou o América-MG pelo placar de 3 a 2, com os gols da partida sendo marcados por Mendonza, Marcos Leonardo e Bauermann. Já da equipe mineira, tiveram seus tentos marcados por Alê e Everaldo. A partida foi realizada no Estádio da Vila Belmiro.

Mancini solta a voz após a derrota

Após a derrota, após ser perguntado por Lucas Wood, repórter da VAVEL Brasil, o treinador da equipe mineira, Vagner Mancini, comentou sobre a confiança de seus jogadores, e sobre os aspectos positivos, que o elenco levou de hoje, mesmo com a derrota.

"Eu não tenho dúvidas em afirmar que a gente sai fortalecido do jogo mesmo sendo derrotado, eu acho que o que está desequilibrando a nossa campanha, foram as derrotas para São Paulo e Fluminense, e que logicamente aconteceram em outro cenário. Mas o jogo de hoje mostra que a equipe retomou o caminho, fez um grande jogo, contra uma equipe difícil de ser batida, e no quesito confiança, e convicção do que está sendo feito, o América sai daqui bem fortalecido"

Mancini comentou um pouco sobre a perda que terá, do lateral-direito da equipe, Arthur, que foi convocado para representar a seleção brasileiro no mundial sub-20, e a expectativa é de que o jovem perca até 10 jogos.

"A perda do Arthur é significativa, porque é um atleta que hoje é o titular da equipe, tem muita força, muita técnica, é um atleta de bom jogo aéreo também, então obviamente quando ele sai, e joga na seleção, ele deixa um espaço aqui, que hoje está sendo ocupado pelo Nino, e pelo Marcinho, que é recém contratado, mas é óbvio que todos nós entendemos a venda do clube, mas é um atleta que certamente fará falta e pesará dentro do sistema de jogo que já está ajustado com ele".

Maidana inconformado com o desempenho

Foto : Divulgação/América Mg

E indo para os depoimentos dos jogadores do América, o único que deu seus depoimentos sobre a derrota, foi o zagueiro Iago Maidana.

"Começamos bem no jogo. Fizemos o gol e melhoramos na partida. Infelizmente tomamos dois gols que precisamos ter mais atenção. Nossa equipe é madura, mostramos isso no início da temporada, acho que a gente está perdendo a identidade. Mas vamos trabalhar, tem muitos jogos em sequência, precisamos recuperar pra ontem essas derrotas".

Próximo Compromisso

O América terá seu próximo desafio, contra a equipe do Millonarios, no Estádio Nemesio Camacho, na próxima quinta-feira, às 21h. A partida é válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.