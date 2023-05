Expulsão, zagueiro artilheiro e chuva de gols: Botafogo vence o Flamengo e é o novo líder do Brasileirão

Na tarde deste domingo (30), Flamengo e Botafogo se enfrentaram no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de o Rubro-negro ter dominado as estatísticas, o Glorioso foi mais eficiente e saiu vencedor no Maracanã: 3 a 2.

O confronto teve vários dos elementos que compõem um bom clássico: emoção até o final, pênalti, artilheiro incomum e muitos gols. Tiquinho Soares, novamente, foi um dos destaques do Alvinegro, e ajudou a colocar o Botafogo na ponta da tabela.

Fogão sai na frente

O Flamengo teve a primeira chance de colocar a bola na rede logo aos 5 minutos, quando Wesley França fez cruzamento rasteiro milimétrico para Vidal. O chileno desviou e acertou o pé da trave. O Botafogo demorou para responder à altura, mas quando o fez, foi letal.

Victor Sá recebeu na ponta esquerda e foi pra cima da defesa, sendo derrubado dentro da área por Wesley França. Apesar das reclamações, Edina Alves Batista manteve sua decisão e assinalou a penalidade. Tiquinho Soares deslocou Santos e abriu o placar no Maracanã.

O 3-5-2 de Sampaoli deu mais liberdade para os defensores (e até para o goleiro) darem início às jogadas ofensivas. Dessa forma, aos 36, Léo Pereira avançou pela meia esquerda e fez o arco na cabeça de Pedro, que testou firme e foi parado por Lucas Perri.

Se o Mengão não fez, foi o Glorioso que ampliou. Eduardo cobrou escanteio e Cuesta cabeceou no contrapé de Santos, tirando todas as chances de defesa do goleiro.

Logo nos primeiros segundos Gabigol recebeu de Éverton Ribeiro e teve a chance de diminuir, mas pegou mal na bola e facilitou para Perri. A cena se repetiu logo em seguida, em mais uma bola enfiada do camisa 7, e com o goleiro do Botafogo novamente parando o atacante do Flamengo.

Pouco depois, Rafael dividiu com Cebolinha e recebeu o segundo amarelo, deixando o Alvinegro com um a menos. O Mengão soube aproveitar a vantagem numérica, e se os atacantes não conseguiram, dois zagueiros tramaram o lance. Fabrício Bruno cruzou para Léo Pereira, que pegou de primeira de chapa e marcou um belo gol.

A tarde não era de Gabigol, que aos 15, recebeu mais um passe de Éverton Ribeiro e bateu para fora. Estando com um a mais, os comandados de Sampaoli se lançaram ao ataque e deixaram espaços para contra-ataques, o que definiu o jogo para o Botafogo.

Aos 23, Luis Henrique lançou Tiquinho Soares, que driblou David Luiz e parou em Santos. Ainda no mesmo lance, o Botafogo finalizou três vezes seguidas, todas bloqueadas por defensores do Flamengo. Mas o Glorioso não deixou o lance seguinte passar batido.

Tchê Tchê avançou pela direita, fez linda jogada individual e rolou para Tiquinho Soares marcar seu segundo gol na partida: 3 a 1. Aos 39, Éverton Ribeiro enfiou para Pedro, que ficou no mano a mano com Perri. O goleiro cresceu diante do atacante, e defendeu com o pé.

Após bate e rebate, a defesa do Botafogo afastou para escanteio. Na cobrança, o camisa 7 do Mengão finalmente conseguiu servir um companheiro: Léo Pereira subiu mais que todo mundo e diminuiu novamente.

O Rubro-negro ainda teve a chance do empatar com David Luiz aos 43, mas o zagueiro cabeceou para fora. Apesar dos 11 minutos de acréscimo, o Fogão soube segurar o rival e garantiu a vitória e a liderança.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Glorioso chega a três triunfos em três jogos e se torna o único líder do Brasileiro. Na quinta-feira (4), retorna à campo pela Sulamericana diante da LDU de Quito, em casa.

Já o Flamengo fica estagnado na 13ª colocação, com três pontos. Pressionado, o próximo compromisso do Mengão é pela Libertadores, contra o Racing, também na quinta, fora de casa.