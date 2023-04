Danilo analisa derrota do Corinthians diante do Palmeiras: "Precisa ter a cabeça boa"

Depois da derrota diante do Palmeiras, o técnico interino do Corinthians, Danilo, concedeu entrevista coletiva falando sobre a partida e o próximo treinador do Timão.

Ao falar do novo comandante que deve chegar, Danilo colocou a responsabilidade para a diretoria e disse estar a disposição para ajudar neste período.

"É difícil a gente falar quem vem, quem não vem, estão comentando do Roger (Machado)... É coisa da diretoria. Eu estou aqui para ajudar, sabemos desse momento, jogo em cima de jogo, alguns decisivos. A gente precisa ter a cabeça boa, jogar um jogo como esse não é fácil, envolve muitas coisas. Para quem ganha é muito bom, para quem perde é sempre ruim, é um dos maiores clássicos do Brasil. Temos que levantar a cabeça e recuperar para o próximo jogo."

Ao falar da partida, Danilo ressaltou que com as alterações que fez em sua equipe na segunda etapa principalmente, o Corinthians melhorou e merecia o empate.

“Infelizmente eu acho que a bola parada define jogo, é uma coisa que a gente sempre fala, tem que estar muito atento quem tá marcando, quem tá bloqueando, mas infelizmente saímos atrás. Tomamos o segundo gol logo em seguida e aí dá aquele baque, não é fácil, e a equipe do Palmeiras em cima, entrosada, mas eu acho que no segundo tempo a nossa equipe, com as mexidas, deu uma encorpada, voltou para o jogo e acho que a partir desse momento cresceu, manteve mais a posse de bola e no final ali quase que a gente empata."

Danilo também relatou como foi a conversa com o dirigente Alessandro e com a comissão fixa do Timão para assumir o time.

"A gente jogou pelo Sub-20 na quinta-feira, treinamos de manhã e à tarde (na sexta-feira) o Alessandro falou que precisava conversar comigo e acabei indo pro CT (Joaquim Grava). Aceitei o desafio na hora. Sou funcionário do clube, estou à disposição para ajudar e acho que isso é importante. Agora é irmos juntos. Eu, o Fernando (Lázaro), o Mauro (da Silva), todo mundo analisando o que seria melhor para gente jogar hoje. É igual eu falei, é um clássico. Jogamos de igual para igual e é nos detalhes. Clássico é feito nos detalhes."

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians volta a campo diante do Independiente Del Valle, na Libertadores.