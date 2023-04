Corinthians goleia Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Na manhã deste domingo (30), o Corinthians recebeu o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2023. O Timão goleou por 7 a 1, com quatro gols de Gabi Zanotti, um de Jheniffer, um de Yasmim e um de Duda Sampaio. Para o time mineiro, Vanessinha diminuiu.

No primeiro minuto o Corinthians já marcou seu primeiro com Yasmim, chutando sozinha após passe de cabeça de Jaque pelo meio.

O segundo gol veio aos 12, quando Ju Ferreira encontrou belo cruzamento para Gabi Zanotti, marcar o primeiro dos quatro gols marcados por ela no confronto.

O segundo dela veio na sequência quando pegou rebote dado pela goleira do Cruzeiro Taty Amaro e só completou para as redes.

Não perca as contas, o quarto do Corinthians veio com Jheniffer chutando no ângulo marcando um golaço para o alvinegro na Fazendinha.

O quinto e o sexto gol corinthiano tem nome e sobrenome: Gabi Zanotti.

A camisa 10 corintiana marcou o quinto gol em bola rolada de calcanhar por Jheniffer, deixando a atleta livre para marcar. Já o sexto gol do Corinthians e quarto dela veio em cabeçada após escanteio.

Já na segunda etapa, o Cruzeiro diminuiu a vantagem do adversário, ao Vanessinha driblar Tayna Borges e marcar o gol.

Para fechar a partida, Duda Sampaio bateu na bola com muita classe e marcou o sétimo gol alvinegro em jogada pela ponta direita.

Próximo Jogo

Segundo no Brasileirão com 22 pontos, o Corinthians volta a jogar diante do São Paulo, em clássico que marca a estreia pelo Campeonato Paulista Feminino.