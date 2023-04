Palmeiras joga bem e bate Corinthians em dérbi pelo Brasileirão

O Palmeiras recebeu o Corinthians em Dérbi pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. O alviverde bateu o Timão pelo placar de 2 a 1, com gols de Murilo e Raphael Veiga. Para os visitantes, Piquerez marcou contra.

A partida teve seus dez primeiros minutos muito equilibrados, sem nenhuma chegada de perigo por nenhuma das partes.

Já aos 16 minutos, Raphael Veiga bateu escanteio muito bem, Murilo se antecipou a zaga do Corinthians e cabeceou no ângulo de Cássio sem chances de defesa do goleiro rival.

Após o gol, o Corinthians sentiu muito e começou a ser dominado pelo Palmeiras, até que o Verdão chegou ao seu segundo gol aos 36 minutos, quando Veiga finalizou em cima da zaga, pegou rebote e chutou forte no canto direito para marcar.

Na segunda etapa, o treinador interino Danilo fez uma alteração, colocando Giuliano no lugar de Romero, com isso o time foi melhor mas nao criava grandes chances de gol.

Tanto que a primeira chance de gol da segunda etapa foi do Palmeiras com Rafael Navarro, mandando de cabeça no travessão.

Aos 30 minutos da segunda etapa, Róger Guedes bateu escanteio rasteiro, Piquerez foi tentar afastar e mandou contra o próprio gol.

Próximos jogos e Situação na tabela

Com a vitória, o Palmeiras chegou a sete pontos, assumindo a segunda posição do torneio. O Verdão agora retorna a campo no próximo dia (03), enfrentando o Barcelona de Guayaquil.

Já o Corinthians, ocupa o 16º lugar com apenas três pontos e retorna a campo na terça-feira (02), diante do Independiente Del Valle, também pela Libertadores.