Criciúma visita o Londrina para manter 100% de aproveitamento na Série B

Chegamos a quarta rodada da Série B. E quatro equipes seguem com 100% de aproveitamento na competição: Vitória, Guarani, Botafogo-SP e Criciúma. O Tigre tenta manter os 100% de aproveitamento nesta segunda-feira (1º) contra o Londrina, fora de casa. A bola rola no estádio do Café às 16h.

Hora da reação

No único jogo que o Londrina fez na Série B no estádio do Café, a equipe venceu. Vitória por 1 a 0 sobre o ABC na estreia da competição. Agora, a equipe quer manter a invencibilidade nos seus domínios.

Fora de casa, no entanto, a campanha até aqui é muito ruim. Duas derrotas sem marcar gols. 3 a 0 para a Chapecoense e 2 a 0 para o Vitória.

Para este jogo, a vitória é crucial para a equipe não se manter longe da luta pelo acesso.

O Londrina deve jogar com: Lucas Frigeri; Léo Morais (Ezequiel), Patrick, Xandão (Da Silva) e Salomão; João Paulo, Jatobá e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Caio Mancha e Hugo Cabral.

Bom momento anima

O Criciúma começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Em três partidas, a equipe venceu os três jogos e tem início animador na competição.

Na estreia, vitória sobre a Tombense por 2 a 0. Depois, fora de casa, o Tigre bateu a Ponte Preta por 2 a 1. E na última rodada, vitória sobre o Avaí no clássico catarinense por 1 a 0.

O técnico Cláudio Tencati tenta manter o bom desempenho da sua equipe. O treinador sabe que é preciso pontuar o máximo nesse início de campeonato para garantir uma gordurinha crucial na luta pelo acesso à Série A.

O Criciúma deve começar com: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia e Hermes; Rômulo, Arilson e Fellipe Mateus; Eder Felipe Vizeu e Fabinho.