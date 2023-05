Criciúma sai na frente, mas cede empate para Londrina e perde 100% na Série B

Londrina e Criciúma ficaram no empate por 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (1º) no Estádio do Café pela abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O empateu garantiu ao Criciúma a liderança isolada da competição com 10 pontos. Com quatro, o Londrina segue no meio da tabela.

Jogo movimentado

No início da quarta rodada do Brasileirão Série B, Londrina e Criciúma empataram em 1 a 1 em um jogo emocionante. O Criciúma abriu o placar com um gol espetacular de Crystopher, mas o Londrina empatou com um pênalti convertido por João Paulo logo em seguida, tudo isso ainda no primeiro tempo.

O Criciúma teve chance de desempatar quando Rodrigo desviou cobrança de falta, mas Frigeri conseguiu evitar o gol. A resposta do Londrina veio com Hugo Cabral cabeceando dentro da área, por cima do travessão.

No segundo tempo, o Londrina teve uma ótima chance de virar o jogo, mas perdeu a oportunidade. Após excelente jogada na esquerda, Clinton tocou rasteiro para a área, Diego Jardel apareceu livre, pouco à frente da marca do pênalti, mas finalizou mal e perdeu grande chance, mandando a bola por cima do gol.

Depois disso, ambas as equipes tiveram poucas chances claras de gol. Nas últimas jogadas, já no fim da partida, o Londrina teve uma chance clara com Higor Leite e o Criciúma com João Carlos, mas ambos não conseguiram concluir em gol. No fim, o placar ficou mesmo no 1 a 1.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, Londrina ocupa o 11º lugar com 4 pontos, enquanto o Criciúma permanece invicto, e ainda assumiu a liderança provisória do campeonato, agora com 10 pontos. Vitória, Guarani e Botafogo-SP têm nove pontos e podem superá-lo ainda nesta rodada.

O Criciúma volta a campo no próximo sábado, contra o Ituano, no Estádio Heriberto Hulse, enquanto o Londrina joga contra o Atlético-GO na próxima segunda-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.