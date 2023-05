"Temos criado um pouco menos, mas somos mortais", ressalta Renato após vitória do Grêmio

O Grêmio abriu o placar com Vina, de cabeça, completando cruzamento de Fábio. Na etapa final, com o jogo empatado, Everton Galdino marcou o gol da vitória. Além de uma bola no travessão de Suárez e defesas do goleiro Walter.

Renato Portaluppi destacou à vitória do Grêmio sobre o Cuiabá por 2 a 1 na noite deste domingo, na Arena Pantanal e o calor, o time criou poucas chances, mas convertendo duas oportunidades para conquistar a primeira vitória fora de casa no Brasileirão.

O técnico da equipe gaúcha aproveitou a entrevista coletiva para exaltar o nível da competição e introduzir as questões de aproveitamento de jogadas que seria um dos temas chave dessa coletiva. "Criamos menos, mas é Campeonato Brasileiro, o adversário também criou pouco. Estamos criando menos, mas aproveitando mais. Sempre que tivermos oportunidades, que são poucas durante o Brasileiro, não é só o Grêmio, temos que procurar aproveitar."

O comandante do Grêmio não se cansou de falar da intensidade de criação de jogadas e como isso afetava o time. "Temos criado um pouco menos, mas um pouco mais mortais, digamos assim, pois hoje fizemos dois gols."

A temperatura local foi mais um tema da entrevista do treinador gremista. Em ambos os tempos do jogo, foi feita parada técnica para hidratação, apesar de a partida ter sido no final da tarde na Arena Pantanal. Desde o início do Brasileirão, o Grêmio enfrenta sequência difícil no calendário, com muitos deslocamentos. A diretoria fretou voos, fato muito comentado por Renato. "Não tem jogo fácil, mas foi importante essa vitória fora principalmente pelo calor, até porque nosso adversário ficou aqui praticamente oito, 10 dias, enquanto o Grêmio viajou e se desgastou, mas conseguimos nosso objetivo que foi os três pontos."

Sequência

Com vitória fora de casa, o Grêmio foi a seis pontos subindo para a sétima posição no Brasileiro, próximo a zona de Libertadores. O adversário seguinte é o Red Bull Bragantino, domingo (7), na Arena, em Porto Alegre. Já o cuiaba irá enfrentar fora de casa o América mineiro lanterna da competição sem nenhum ponto.