Ponte Preta bate Botafogo-SP e conquista primeira vitória pela Série B

Na noite desta terça-feira (2), a Ponte Preta venceu o Botafogo-SP, por 2 a 0, pela Série B, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Maílton Felipinho marcaram para Macaca.

Sem emoção

O jogo começa sem emoção, dando espaço a uma série de erros de ambos os lados. Aos três, a Ponte Preta começou a pressionar a saída de bola do Fogão, Eliel recupera e invade a área, tentando passe para Cássio, mas a bola para na marcação adversária. Aos 39, Guilherme Madruga apareceu pela ponta direita, sofrendo falta de Edson. Com mais um cruzamento na área, o Fogão desperdiçou, cobrando sem perigo. Sem emoção, as equipes vão para os vestiários sem gols.

Ponte Preta domina e marca

A partida recomeçou com Ponte tendo um melhor desempenho, conseguindo criar boas chances. Aos 10, a Ponte até conseguiu um pênalti do zagueiro Márcio Silva em Eliel, porém, o VAR viu apenas falta fora da área, com isso, a penalidade foi anulada. Na sequência, o defensor do Fogão, que havia recebido cartão amarelo, levou o vermelho após revisão do lance, deixando a Macaca em vantagem.

Aos 16, após saída errada do Botafogo, Mailton pegou a sobra e arriscou da entrada da área, a bola desviou em Tárik e foi para o fundo das redes. Logo na sequência, o volante Felipinho subiu no meio de dois marcadores e cabeceou para o fundo do gol, ampliando o marcador. A partida tomou um rumo mais quente, e até mais animado, cheio de empolgação. Aos 37, o Botafogo ainda teve chance de descontar com Carlos Manuel, de cabeça. Na sequência a Macaca quase chegou ao terceiro com Eliel, mas sem sucesso, decretando assim, apenas a vitória por 2 a 0.

Mas, e como ficou?

Com a vitória, a Ponte chega a quatro pontos e ocupa, momentaneamente, em 11° colocação na Série B. Já o Botafogo-SP cai para a quarta colocação, com nove pontos.

Próximos Jogos

Na próxima rodada a Ponte Preta recebe o Ceará no domingo (7), às 11h. Na sexta-feira (5), o Botafogo-SP joga em casa contra o Vitória, às 21h30.