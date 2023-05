Santos perde fora de casa e se complica na Copa Sulamericana

Se complicou! O Santos perdeu por 1 a 0 para o Newell's Old Boys, nesta terça-feira(2), pelo terceiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, na Argentina. Gómez em vacilo da defesa santista anotou o gol do jogo aos 39 minutos do segundo tempo. Com isso, o Peixe fica na segunda colocação do grupo E, com apenas quatro pontos, os argentinos lideram.

A primeira etapa começou e os donos da casa controlavam muito bem a bola, mesmo que com dificuldades para achar espaços para chutar. Já os visitantes apostaram nos contra-ataques. Com 22 minutos, Daniel Ruiz passou por dois adversários e chutou por cima da meta. Aos 31, Mendoza em grande oportunidade de abrir o placar partiu com liberdade e, da entrada da área, mas parou nas mãos do guarda redes adversário. O atacante santista voltou a assustar, após Lucas Lima cobrar falta, finalizou de primeira. A bola raspou na trave.

Na volta do intervalo, o Santos foi mais perigoso. Com dois minutos, Deivid recebeu na área, driblou no zagueiro e concluiu de cavadinha, mas foi para fora. Já os mandantes assustaram aos 15 com Pérez Tica em cruzamento rasteiro para Aguirre, que com liberdade finalizou. Porém, a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Com 27, Portillo arriscou e obrigou o goleiro alvinegro a uma boa defesa evitando que a bola fosse no ângulo. Três minutos depois, Lucas Lima cobrou escanteio para Rodrigo Fernández cabecear e Hoyos espalmar. No rebote, Lucas Braga, mandou por cima do gol. O que custou caro. Já que aos 39 minutos, a bola sobrou para Gómez tocar na saída de João Paulo, abrindo o placar. Depois do gol apenas controlaram a vantagem para confirmar a vitória.

Sequência

O Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Vai encarar o Cruzeiro no próximo sábado, na Arena Independência, pela quarta rodada do torneio. O próximo jogo pela Sul-Americana será no dia 24 de maio, contra o Audax Italiano,, que com uma vitória no confronto passa o Santos no grupo, fora de casa. Já pelo lado da equipe argentina, a partida seguinte é pelo Campeonato Argentino contra o Tigre no domingo.