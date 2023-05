América-MG arranca empate com Millionarios e se mantém na briga pela Sul-Americana

Millionarios e América-MG se enfrentaram nesta quarta-feira (03), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana e a partida terminou empatada em 1 a 1. Com o resultado, o Coelho chega a quatro pontos, enquanto o time colombiano chega a sete.

Coelho jogando a vida na Colômbia

O Coelho foi até a Colômbia precisando buscar pelo menos um empate para poder continuar firme na briga pela única vaga para a fase de mata-mata da competição. E os planos do time mineiro começou mal, quando aos 16 minutos da primeira etapa o Millionarios abriu o placar com Leonardo Castro. O camisa 23 ficou com o rebote após bate-rebate dentro da área e estufou a rede do goleiro Matheus Cavichiolli.

Com o placar adverso, o América precisou se lançar ao ataque e chegou ao empate nos acréscimo da etapa inicial, com Felipe Azevedo, que acertou um belo chute após cobrança de escanteio de Benitez.

Na segunda etapa, o time colombiano foi atrás da vitória e pressionou o time mineiro nos primeiros 10 minutos, mas foi travado pela forte marcação do Coelho e também erravam muito o último passe. A partir dos 15 da etapa final, o jogo ficou equilibrado e o América teve a chance de ampliar o placar com Everaldo, que recebeu bom passe de Aloísio e mandou um chute por cima do gol.

Os últimos 30 minutos da partida foi truncado, com pouca criatividade das duas equipes e muitas faltas na intermediária. O time da casa até tentou marcar o gol de desempate no final da partida, mas pecava no último passe.

Agenda

O América-MG volta à campo no próximo domingo (07), às 11h, quando recebe o time do Cuiabá pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho vai em busca da sua primeira vitória na competição para sair da lanterna. O time não conquistou nenhum ponto ainda.