"Fomos superiores" enfatiza Ederson Moreira após Sport perder nos pênaltis o Nordestão

Na noite desta quarta-feira (3), o Sport foi derrotado nos pênaltis pelo Ceará, após vencer no tempo regulamentar por 1 a 0, pela final do Nordestão. Após a partida, o técnico Ederson Moreira, mesmo com um semblante caído, voz um tanto embargada, deu seu parecer sobre o jogo e destacou a superioridade do Sport frente ao Ceará e também comentou as inúmeras oportunidades que a equipe deixou passar.

"Futebol é sempre é eficiência. É difícil explicar algumas coisas, cobrar os atletas por um lance em que tivemos duas bolas na trave. É difícil."

Com a voz embargada, Ederson concluiu sua primeira fala, falando sobre a alegria proporcionada pelo torcedor Rubro-Negro, que lotou a Ilha e também parabenizou o Ceará.

"Mas primeiro quero agradecer ao torcedor, que compareceu e fez uma festa maravilhosa. Estamos muito tristes. Não conseguimos dar alegria que eles nos ofereceram durante todo o jogo. Eu acho que merecíamos muito esse título, jogamos muito futebol. Hoje aqui foi muito diferente. O Ceará tem mérito, a gente reconhece, parabeniza o clube na figura do presidente João Paulo. Mas fomos muito superiores. Muito. Mas futebol é eficiência", concluiu.

Extremos não criam

Enderson Moreira foi questionado se os jogadores rubro-negros cansaram ao longo do jogo. Ele afirmou que não. E voltou a reforçar a superioridade diante do Vozão.

"O nosso time jogou, criou situações, não teve pressa. Não ficamos jogando bola para a área, não fizemos isso, procuramos jogar até a última gota. Por muito pouco esse gol não saiu. A equipe do Ceará teve uma chance apenas no segundo tempo num cruzamento. Os extremos não criaram, controlamos, criamos muitas situações, mas às vezes falhamos a tomada de decisão, não por ansiedade, mas por erro de tomada de decisão", concluiu.

O Sport agora volta a campo neste final de semana, no domingo (7), diante do Guarani, às 19h, em casa.