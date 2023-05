Botafogo fica no empate sem gols com a LDU no Engenhão

O Botafogo ficou no empate sem gols com a LDU na noite desta quinta-feira (04) pela Copa Sul-Americana. O Glorioso não conseguiu furar o bloqueio equatoriano e segue na segunda posição do Grupo A. A LDU é a líder.

O Botafogo joga agora duas partidas seguidas fora de casa pela competição, contra Univ. César Vallejo e a própria LDU. Depois, encerra a fase de grupos contra o Magallanes no Engenhão.

Primeiro tempo morno

O primeiro tempo no Engenhão foi bem fraco, bem aquém do que o Botafogo tem proporcionado aos seus torcedores nas últimas partidas, principalmente no último jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão.

A equipe de General Severiano criou muito pouco e quase não levou perigo ao gol do goleiro Dominguez. Eduardo, cabeça desse time do Botafogo, esteve muito bem marcado e não conseguiu criar as oportunidades de gols. Com os atacantes também pouco inspirados, nada aconteceu no primeiro tempo.

A LDU também não criou boas oportunidades e o primeiro tempo ficou por isso mesmo.

Botafogo melhora, mas Perri evita o pior

No segundo tempo, o Botafogo voltou com uma postura melhor. A equipe ficou mais com a bola no campo de ataque e tentou algumas jogadas pelo alto.

Logo no início, Adryelson cabeceou por cima do gol. Em seguida, foi a vez do outro zagueiro, Victor Cuesta, cabecear para a defesa do goleiro.

No entanto, a única jogada do Botafogo era o chuveirinho. Bem postada, a defesa da LDU se sobressaía e não corria tantos riscos.

E no ataque, a LDU levou perigo. O goleiro Lucas Perri precisou interferir algumas vezes para segurar o placar. E em uma boa finalização de Alvarado, o goleiro botafoguense fez uma defesa espetacular, evitando o gol da vitória da LDU.

No fim, o Botafogo até tentou mais vezes, sempre com bolas aéreas, mas ficou mesmo no 0 a 0.

Com o empate, a LDU segue na liderança do grupo, agora com 7 pontos. O Botafogo, com 5, fica na segunda posição.