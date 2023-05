Flamengo sai na frente, vacila e deixa vitória escapar contra Racing

Não foi hoje que o Flamengo venceu fora de casa na Libertadores. O time carioca empatou em 1 a 1, nesta terça-feira (04), contra o Racing no estádio El Cilindro. Oroz marcou para os donos da casa, e Gabriel Barbosa para o atual campeão da América.

Apesar do primeiro tempo pouco produtivo, time carioca consegue abrir vantagem

Apesar do início moroso, o time carioca teve a primeira chance de gol aos 8 minutos com passe de Éverton Ribeiro e uma finalização ruim de Ayrton Lucas. As equipes até os 20 minutos passaram a se respeitar bastante, e a primeira oportunidade dos argentinos veio apenas aos 22 em um lançamento de Mura que encontrou Nardoni na área, para o camisa 5 do Racing finalizar sem direção.

O time carioca, que começava a correr riscos na partida, apareceu com 25 minutos após falta forte de Hauche em Ayrton Lucas, o camisa 7 acabou levando o segundo cartão amarelo e foi expulso. Em bola parada aos 30 minutos, Oroz bateu falta perigosa direto para o gol e exigiu defesa de Santos.

Depois deste lance, o Flamengo passou a dominar levemente as ações e começou a criar oportunidades ofensivas, que colocaram Gabriel Barbosa e Pulgar em condições de abrir o marcador. Quando tudo parecia decidido para um fim de primeiro tempo sem gols, Pulgar cobrou falta rasteira para a entrada da área e achou Gabigol livre para finalizar, o camisa 10 da Gávea acertou chute no canto direito de Arias e fez 1 a 0 para os visitantes aos 47 da primeira etapa.

Com um a mais, Flamengo optou por segurar 1 a 0, teve um jogador expulso, e levou empate

O começo do segundo tempo indicou que o Rubro-Negro não iria tentar se aproveitar da superioridade numérica para ampliar sua vantagem. Neste sentido, o valente Racing pediu pênalti após Nardoni tocar de cabeça e Wesley, muito próximo do volante argentino, resvalar com a mão na bola, o VAR revisou o lance e mandou o jogo seguir aos 15 minutos da etapa final.

Quando a situação parecia controlada e o Rubro-Negro conseguia trocar passes evitando a pressão argentina, Wesley dominou mau e chegou atrasado em Rojas, o árbitro puniu o jovem lateral direito, que já tinha cartão, com o segundo cartão amarelo e o expulsou aos 25 da segunda etapa.

Na mesma falta cometida, Oroz finalizou com muita felicidade e empatou o jogo no El Cilindro, para colocar a torcida em êxtase no estádio. Depois do gol, o Racing voltou a encurralar a equipe brasileira, e quase conseguiu a virada, aos 35 minutos, com vacilo bisonho de Fabricio Bruno, que recuou fraco para Santos e deixou Salidarre sozinho finalizar na trave quase na pequena área.

Para fechar o jogo, no momento onde se encaminhava um empate, Arrascaeta bateu escanteio na área, Léo Pereira desviou, e a bola sobrou para Thiago Maia desperdiçar chance clara, concluindo para fora aos 45 minutos da etapa complementar. Fim de jogo frustrante para o Flamengo, que teve um homem a mais por cerca de 50 minutos e não conseguiu assegurar a primeira vitória fora de casa.

Sequência das equipes

Após o empate em 1 a 1, o time argentino mantém a invencibilidade e liderança no Grupo A da Copa Libertadores, com 7 pontos. Na próxima segunda-feira (08) às 19h30, La Academia volta a campo contra o Talleres, em casa, pela rodada 15 do Campeonato Argentino. O time de Avellaneda ocupa a décima quarta posição no campeonato nacional com 18 pontos em 14 jogos disputados.

O time visitante, por sua vez, manteve a segunda colocação do grupo, com quatro pontos. No próximo Domingo (07) às 16h, o Flamengo visita o Athletico PR pela rodada 4 do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro carioca ocupa a décima quarta colocação do competição com 3 pontos em 3 partidas.