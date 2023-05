Com dois gols de pênalti, Goiás vence Gimnasia na Argentina e segue em busca da classificação na Copa Sul-Americana

Com gols de Vinicius e Matheus Peixoto, o Goiás venceu o Gimnasia La Plata por 2 a 0 no estádio Juan Carmelo Zerillo, conhecido como El Bosque e segue forte na briga pela classificação.

Partida com muitas finalizações

O jogo foi bastante movimentado com os dois ataques trabalhando muito, o time argentino finalizou 13 vezes enquanto o Esmeraldino 10.

Muitas chances foram criadas mas nenhuma foi bem sucedida, tanto é que os dois gols da partidas foram marcados a partir de penalidades.

Arbitragem em ação

Aos dois minutos do segundo tempo, o zagueiro do Gimnasia, Diego Mastrángelo, cometeu falta em Matheus Peixoto na grande área e com auxílio do VAR, o árbitro Luiz Eduardo Queiroz, marcou pênalti e expulsou o jogador.

Vinicius fez a cobrança, em uma bela finalização com o pé direito, ampliando o placar para o Verdão.

Após muita pressão do time mandante, mesmo com um homem a menos, em um ataque do Alviverde Goiano foi a vez de Tomás Fernández cometer a penalidade mais uma vez em Matheus Peixoto.

O jogador não deixou barato e desta vez foi ele quem bateu. Aos 36 minutos da etapa final o Goiás marcou seu segundo gol que decretou a vitória.

Classificação e próximos compromissos

Com essa vitória, o Esmeraldino chega a segunda colocação do grupo ''G'' com 5 pontos mas aguarda o jogo entre Santa Fé e Universitário para definir a sua situação. A equipe de Goiânia volta a campo neste domingo (7) às 18h30, na Serrinha para o duelo contra o Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Gimnasia, segue na lanterna do grupo, sem ainda ter pontuado, com apenas derrotas na competição, dificultando ainda mais a sua sobrevivência na Copa Sul-Americana. Seu próximo jogo é contra o Arsenal Sarandí na segunda-feira (8) às 15h30 pela 15ª rodada do campeonato argentino.