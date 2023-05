Cruzeiro e Santos voltam a se enfrentar pelo Brasileirão depois de três anos na Série B

Cruzeiro e Santos se enfrentam hoje, neste sábado (6) ás 16h na Arena Independência, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, as equipes disputam ascensão importante na tabela.

Cabuloso x Santástico

O time mineiro é o sexto colocado do campeonato com seis pontos conquistados, sendo uma derrota pelo Corinthians na primeira rodada e duas vitórias contra Grêmio e RedBull Bragantino.

Já a equipe da baixada santista, está em 11º lugar com quatro pontos. Tendo uma derrota, um empate e uma vitória, contra Grêmio, Atlético-MG e América-MG respectivamente. A desvantagem, além de ser visitante, é que jogaram (e perderam) na Argentina no meio da semana contra o Newell's Old Boys pela Copa Sul-Americana.

Histórico do confronto

Os dois clubes já se enfrentaram 82 vezes na história, tendo 22 empates e incríveis 30 vitórias para cada lado. Hoje será uma oportunidade de um dos dois sair na frente nessa disputa interna.

Em recorte recente, dos últimos dez duelos, o Cruzeiro venceu 5 e o Santos 3, porém os dois últimos encontros (em 2019) o Peixão levou a melhor, com direito a goleada por 4x1.

O técnico Pepa deve repetir formação

Com uma escalação que vem dando certo, o treinador cruzeirense deve manter a mesma espinha dorsal, se adaptando apenas a desfalques e a volta de jogadores suspensos como o zagueiro Lucas Oliveira. Não poderá contar com Fernando Henrique (caminhando para a preparação física), Wallisson (incômodo no joelho direito) e Wesley Gasolina (DM).

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro e Mateus Vital; Nikão, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Odair Hellman conta com duras baixas

O volante Dodi está suspenso por ter tomado três cartões amarelos, já o zagueiro Eduardo Bauermann foi expulso em duelo contra o seu ex time América-MG e desfalca a equipe também.

A boa notícia para o treinador e a torcida é que Marcos Leonardo volta a disponibilidade depois de ter sido cortado do jogo da Sul-Americana por conta de febre.

Provável escalação: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Lucas Lima; Mendoza, Daniel Ruiz (Lucas Braga) e Marcos Leonardo.

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Michael Correia (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)