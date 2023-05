Botafogo recebe Atlético MG para voltar a liderança do Brasileirão

Botafogo e Atlético MG se enfrentam neste Domingo (07) às 18h30, no estádio Nilton Santos, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momentos das equipes

O Botafogo vem de 13 partidas sem derrota, vivendo lua de mel com o técnico Luis Castro após a vitória no clássico contra o Flamengo, o Glorioso não vencia o rubro-negro carioca há quase 5 anos. Na competição, o alvinegro tenta retomar a liderança do campeonato após ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que venceu o Santos por 2 a 1 no sábado (06).

O Atlético MG começou a temporada de maneira melancólica apesar do título estadual em cima do América MG. Neste sentido, a equipe iniciou a Copa Libertadores com duas derrotas nos primeiros dois jogos, e no Brasileirão, conseguiu apenas um ponto nos primeiros dois jogos, contra adversários considerados inferiores. Porém nas ultimas três partidas, o técnico Eduardo Coudet parece ter conseguido resolver parcialmente o problema da pontaria da equipe, são duas vitórias consecutivas, marcando quatro gols e sofrendo apenas um.

Botafogo tem dois desfalques para o confronto de Domingo

Para a partida de logo mais, Luis Castro não irá contar com Rafael, suspenso, e Daniel Barbosa, com lesão muscular. Fora esses desfalques, o time deve ser o mesmo que vem jogando.

Provável escalação: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá, Tiquinho Soares.

Galo tem boas e más notícias para o duelo

​​​​​​​Eduardo Coudet não terá Otávio, que teve constatada uma lesão na panturrilha. Por outro lado, Mauricio Lemos, Patrick, Mariano e Paulinho voltam a equipe. O Atlético MG tem uma longa lista de atletas no departamento médico, entre os nomes estão: Guilherme Arana, Allan, Alan Kardec, Saravia, Pedrinho e Igor Rabello.

Para a partida no estádio Nilton Santos, Coudet deve levar a seguinte equipe para encarar o vice-líder.

Provável escalação: Everson, Mariano, Bruno Fucks, Jemerson, Rubens; Battaglia, Zaracho, Igor Gomes, Pavon; Paulinho e Hulk.

Árbitragem

​​​​​​​Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-FIFA)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA)

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP-FIFA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Raphael Toski Marques (PR-VAR FIFA)