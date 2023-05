Botafogo bate Atlético-MG, mantém liderança e 100% de aproveitamento

Na noite deste domingo (7), o Botafogo recebeu o Atlético-MG no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Brasileirão. Apesar de alguns sustos, o Fogão foi superior e venceu mais uma. Já são 14 jogos de invencibilidade, e o torcedor botafoguense irá dormir isolado na liderança mais uma vez.

Perri quase falha e Victor Sá abre o placar com estilo

O Galo teve a chance de sair na frente logo aos 9 minutos de jogo. Em escanteio, Lucas Perri deixou a bola escapar e ia fazendo gol contra. Cuesta salvou, e após bate rebate ela sobrou para Hulk, que soltou a bomba, mas mandou pela lateral. Em seguida, Edenílson arriscou e fora, e desta vez Perri segurou firme.

Fazendo valer a escrita de que quem não faz, toma, o Glorioso foi ao ataque e em bela troca de passes, Lucas Fernandes ajeitou para Di Plácido cruzar para Victor Sá, que, de letra, tocou no canto de Everson para marcar lindo gol e abrir o placar.

O camisa 7 quase marcou seu segundo gol já no final da primeira etapa. Em cruzamento de Junior Santos, o atacante chegou batendo firme, mas foi travado por Mariano.

Everson brilha, mas o cria do Botafogo resolve

Por pouco os donos da casa não ampliaram logo no início da etapa complementar. Lucas Fernandes cobrou falta para dentro da área e, apesar dos dois desvios de cabeça, Ederson operou milagre e evitou o gol.

Aos 15 minutos, Junior Santos cabeceou em cima da defesa e, em novo bate rebate, a bola se ofereceu para Matheus Nascimento, que com o goleiro do Galo já vencido, teve todo o tempo do mundo para dominar e empurrar para as redes, selando o placar e a liderança do Fogão.

Logo após, Vitor Sá arriscou de dentro da área, mas Everson novamente interveio. Tchê Tchê, em chute de longa distância, e em seguida, no mano a mano, também parou no arqueiro do clube mineiro. Assim, o Fogão decretou mais um triunfo diante de sua torcida.

Classificação e próximos jogos

Na liderança, o Glorioso busca dar continuidade à ótima fase, e na quinta-feira (11) recebe o Corinthians, às 19h. Já o Galo, que se encontra na incômoda 15ª posição, visita o Cuiabá, na quarta-feira, às 20h.