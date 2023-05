Yuri Alberto volta a marcar e Corinthians empata contra Fortaleza

O Corinthians recebeu o Fortaleza em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O confronto terminou empatado em 1 a 1, com o time nordestino abrindo o placar com Caio Alexandre e o Timão empatando com Yuri Alberto, após sair do banco de reservas.

A partida começou com Adson puxando bom contra ataque, levando a marcação e tocando para Pedro finalizar para defesa tranquila de Fernando Miguel.

Aos 16 minutos, Roni roubou a bola no ataque, chutou de fora da área e quase marcou um golaço de fora da área, mandando a bola um pouco acima do gol adversário.

Guedes chegou bem no ataque e finalizou quase sem ângulo exigindo outra defesa de Fernando Miguel.

Matheus Araújo fez grande jogada individual, invadiu a área e finalizou para mais uma defesa do goleiro adversário.

No último lance da primeira etapa, Fagner carregou a bola e de longa distância finalizou e carimbou a trave direita, quase abrindo o placar para o alvinegro.

Na segunda etapa, Biro entrou bem e logo em seu primeiro lance fez jogada individual, tocou para Róger Guedes e o camisa 10 alvinegro finalizou fraco para defesa de Fernando Miguel.

O Fortaleza quase abriu o placar com o atacante Calebe, que recebeu cruzamento de Romarinho e carimbou o travesão, quase abrindo o placar para o Leão do Pici.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda abriu o placar em duas oportunidades: Na primeira, Silvio Romero recebeu cruzamento e de carrinho mandou para as redes, mas o VAR anulou por impedimento do argentino. Já na segunda, Caio Alexandre recebeu bela bola e de frente para o gol mandou um foguete de longe sem chances de defesa para Cássio.

No final da segunda etapa, já aos 43 minutos, Yuri Alberto que tinha entrado já na segunda etapa, pegou sobra de bola dentro da área após falha de Fernando Miguel e mandou para as redes, encerrando um jejum de nove jogos sem marcar gols, garantindo o empate para o Corinthians.

Próximo jogo e Situação na tabela

Com o empate, o Corinthians está com quatro pontos e ocupando a décima quinta posição. Já o Fortaleza somou oito pontos até aqui e está no quarto lugar do Brasileirão.

Ambas as equipes jogam já nesta quinta-feira (11), o Timão contra o Botafogo e o Leão do Pici diante do São Paulo.