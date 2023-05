Sem Alef Manga e ainda sem vencer, Coritiba recebe o Vasco pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira (11), o Coritiba recebe o Vasco pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Couto Pereira. A expectativa para a partida é grande, já que esta é importante para os dois times. Enquanto o Coxa ainda não triunfou na competição e soma apenas um ponto, ocupando a lanterna, o Gigante da Colina venceu apenas uma, e é o segundo time fora do Z-4.

Coritiba sem principal estrela

Passando por um momento delicado, uma vitória é crucial para a retomada do Coritiba. Sem vencer há dez partidas, o clube conquistou o único ponto em um empate contra o São Paulo em casa. Além disso, viu um dos seus principais jogadores ser afastado após ser citado em um possível esquema de apostas: trata-se de Alef Manga.

O treinador Antônio Carlos Zago não terá o atacante para o confronto, e terá que modificar a equipe titular. Kuscevic e Júnior Urso, lesionados, também são desfalques. Jean Pedroso, com a Seleção Sub-20, não estará à disposição.

Desta forma, o provável 11 inicial do Coxa tem: Gabriel Vasconcelos; Henrique (Chancellor), Bruno Viana e Victor Luis; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes, Boschilia e Jamerson; Robson e Kaio César.

Vasco busca segunda vitória

A única vitória do Cruzmaltino no campeonato foi na primeira rodada, contra o Atlético-MG, fora de casa. Assim, soma cinco pontos na tabela, apenas um acima do Cuiabá, primeiro time do Z-4. Precisando vencer para mudar o panorama, Maurício Barbieri deverá escalar o mesmo time que começou contra o Fluminense.

Andrey, que irá para o Mundial Sub-20, conseguiu liberação da CBF para se apresentar dias mais tarde. Já Marlon Gomes se apresentará antes, e desfalca o time. Além disso, Erick Marcus foi relacionado. Já Eguinaldo ficará de fora. Sendo assim, o Vasco deve ir a campo com:

Léo Jardim; Pumita, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Andrey; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Arbitragem

Ramon Abatti Abel comandará a partida, com Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael da Silva Alves como seus auxiliares. Daniel Nobre Bins é o responsável pelo VAR.