Renato pede paciência após derrota para Palmeiras : "Acabou de começar o campeonato"

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio foi goleado pelo Palmeiras em pleno Allianz Parque, pelo placar de 4 a 1. Os gols da partida foram marcados por Raphael Veiga (2x), Mayke e Luan. E pelo lado dos Gaúchos, Bitello chegou a empatar o placar na primeira etapa, fazendo um gol de muita categoria de fora da área.

Os grandes destaques da partida foram Dudu, que deu um trabalho imenso para a defesa gremista durante todo seu tempo em campo, o goleiro Gabriel Chapecó, que apesar dos gols tomados, fez diversas defesas difíceis durante o confronto, evitando que o placar fosse mais elástico para os mandantes.

Ainda tem tempo

Foto : Divulgação/Grêmio

Após esse triste duelo para os torcedores do Rio Grande do Sul, o treinador, Renato Portaluppi, falou sobre a tranquilidade que a mídia e os torcedores devem ter, e exaltou que o campeonato está no seu início ainda.

Qual é a posição do Grêmio? Décimo né? Com muitos desfalques. O Grêmio vai seguir bem. É uma opinião tua (jornalista) que não vem jogando bem. O Grêmio está tendo altos e baixos. Pegamos um dos candidatos ao título brasileiro, que joga junto há alguns anos, entrosado e com jogadores acima da média. Sem fazer tempestade em copo d'água, que vocês (jornalistas) adoram. Não faltou entrega. Muita calma. O campeonato está começando. Estamos a dois pontos do quinto".

Osso duro de roer

Renato também falou um pouco da força da equipe comandada pelo português Abel Ferreira, e diz que tentou neutraliza-los.

"Tentamos neutralizar. A equipe do Palmeiras é forte, difícil de marcar os jogadores, porque são rápidos, inteligentes, jogadores acima da média, e eles tem o entrosamento a favor deles. Tentamos neutralizar as ações do Palmeiras, mas não fomos felizes".

Jogada Manjada ?

E para finalizar os depoimentos da equipe gaúcha, o zagueiro e capitão, Bruno Alves, após o duelo, comentou sobre a dispersão que sua equipe vem tendo nos jogos, e que o segundo gol tomado, já era uma jogada conhecida pela comissão e plantel.

"Acredito que no 1º Tempo foi um jogo mais competitivo, onde o Palmeiras teve um pouco mais de posse, estava mas a gente estava postado, acreditando buscar o contra ataque, conseguimos buscar o gol com o Bitello, e buscar o empate. Mas acabamos tomando um gol na segunda etapa, em que o Renato já tinha nos mostrado, na preleção, que o Palmeiras tem uma bola tem uma bola aérea forte, que sai dois para jogar curto, que tínhamos de ter atenção, então estes momentos de desatenção está custando caro para nós".

Como ficou ?

O Imortal, após esta dura derrota contra a equipe do Palmeiras no Allianz, não soma pontos, e se encontra na décima colocação do torneio, tendo somado 7 pontos em suas cinco primeiras rodadas.

Próximo Compromisso

Grêmio

Os Gaúchos voltam a campo no próximo domingo (14), tendo de enfrentar a equipe do Fortaleza, em sua casa, na Arena do Grêmio, às 16h. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.