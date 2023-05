Abel valoriza goleada do Palmeiras sobre o Grêmio: "Somos uma máquina de trabalho"

Na noite desta quarta-feira (10), o Palmeiras goleou o Grêmio no Allianz Parque por 4 a 1. Com a vitória, a equipe de Abel Ferreira assumiu a liderança do Brasileirão.

Ao ser perguntado se o Palmeiras era uma máquina, o treinador comentou sobre a goleada e sobre assumir a ponta da tabela:

"Máquina para mim é trabalho. Máquina é sinônimo de trabalho, somos uma máquina de trabalho que sabe lidar com as adversidades com muito equilíbrio. Acima de tudo, peço aos jogadores que cada um trabalhe com os recursos que têm e seja a melhor versão. Os nossos torcedores vão reconhecer o trabalho e o resultado passa a ser fruto disso. São apenas três pontos e daqui três dias temos mais um caminhão de pedra para descarregar aqui", comentou Abel.

O comandante também falou sobre a atuação do zagueiro Luan, que foi muito aplaudido pela torcida palestina que marcou presença no Allianz Parque:

"Fiquei muito feliz de ouvir os torcedores cantarem o nome do Luan. O Luan é uma das nossas opções para zagueiro, vocês viram que estava o Murilo e Luan, fui revezando os dois, deixei o Gómez que é mais resistente e consegue fazer mais jogos seguidos. O Luan merece, é um homem de caráter, ajuda fora de campo com os moleques e tem essa capacidade de liderança. O Mayke também, utilizamos esse ano e no ano interior, é um rapaz que todo mundo gosta, é muito querido no vestiário e eles merecem. Fico feliz por eles."

Por fim, o treinador português ainda dissertou sobre o revezamento no elenco alviverde:

"Digo que se pudesse eu colocaria os 23 para jogar, mas não posso. São regras, só podem jogar 11 e só posso colocar cinco. Falei hoje para o López ter paciência, talvez deveria ter colocado ele e não o Endrick, que marcou gol no jogo passado, mas minha função é tomar decisões e o importante é que eles respeitam", disse Abel.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, no Allianz Parque, diante do Red Bull Bragantino, buscando manter a liderança e a invencibilidade no campeonato nacional.