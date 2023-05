Com show de Meninos da Vila, Santos atropela o Bahia pelo Brasileirão

O Santos atropelou o Bahia na noite desta quarta-feira (10). Na Vila Belmiro, o Peixe teve boa atuação para vencer o Tricolor por 3 a 0, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Deivid Washington, Mendoza e Ângelo foram os autores dos gols na vitória dos donos da casa.

VITÓRIA! ⚪️⚫️⚡️



Com gols de Deivid Washington, Mendoza e Ângelo, o Santos bateu o Bahia por 3 a 0 na Vila, em uma atuação de gala dos meus #MeninosDaVila! pic.twitter.com/pA2xt0iXy4 — Santos FC (@SantosFC) May 10, 2023

Passeio na Vila Belmiro!

Diferente do que o Santos apresentava nas últimas partidas, nesta noite a equipe de Odair Hellmann começou acelerando o jogo e abriu o placar logo aos três minutos. Deivid Washington marcou para o Peixe após toque de Mendoza, que aproveitou rebote em chute de Lucas Lima - este foi o primeiro gol do Menino da Vila de 17 anos no profissional da equipe.

Aos 14, veio o segundo gol do Peixe. Após Deivid Washington fazer a parede para Lucas Lima, o meia deu um belo passe em profundidade para Mendoza sair na cara do goleiro Marcos Felipe e marcar: 2 a 0.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Bahia era dominado no jogo, e só conseguiu assustar aos 23 minutos, quando João Paulo largou chute desviado de Thaciano. A bola ficou viva na área, mas Joaquim afastou o perigo pro Peixe. Aos 29, Arthur Sales também teve uma boa chance para o Tricolor, mas parou no goleiro santista.

Antes do fim do primeiro tempo, Ademir marcou para o Tricolor de Aço, mas o assistente anulou por impedimento. O Santos também teve oportunidades de aumentar ainda mais a vantagem, em duas oportunidades com o garoto Deivid Washington. Na primeira ele parou no goleiro Marcos Felipe, na segunda, acertou um belo chute no travessão.

O Santos voltou para o segundo tempo com o mesmo gás e marcou forte desde o começo. E logo aos cinco minutos, Lucas Braga fez ótima jogada pela esquerda e tocou para Lucas Lima servir Deivid Washington, que acabou sendo travado. Ângelo aproveitou a sobra e marcou o terceiro gol alvinegro - este foi o seu primeiro gol na Vila Belmiro como profissional.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Aos 10, Ângelo fez mais um. Só que dessa vez ele estava em posição irregular e o gol foi anulado. Poucos minutos depois, Lucas Lima levantou a bola na área, Joaquim chegou testando firme pro gol e parou na defesa de Marcos Felipe.

O Bahia, sem conseguir reagir, não soube aproveitar um presente dado pela defesa do Peixe. Aos 26, após erro de Joaquim na grande área, a bola sobrou para Cauly, mas o meia pegou mal na bola e isolou.

Aos poucos, o ritmo da partida foi caindo, a equipe de Renato Paiva se conformou com o resultado negativa e não levou mais perigo ao gol do Santos. Já a equipe de Odair Hellmann soube administrar a vantagem e levou o placar de 3 a 0 até o final.

Como os times ficam?

Com essa vitória, o Santos foi a sete pontos e subiu para a primeira parte da tabela. Já o Bahia, estacionou nos seis pontos e fica na segunda parte da classificação.

Próximos jogos

O Santos volta a campo no próximo domingo (14), às 16h, contra o Vasco, em São Januário. Já o Bahia joga no sábado (13), também às 16h, contra o Flamengo, na Fonte Nova. Ambos os jogos são válidos pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.