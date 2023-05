Com dois de Tiquinho, Botafogo atropela Corinthians e segue 100% no Brasileirão

O Botafogo recebeu a equipe do Corinthians em partida pelo Campeonato Brasileiro da Série A em pleno Estádio Nilton Santos, nesta noite de quinta-feira (11). O Fogão venceu por 3 a 0, com dois gols de Tiquinho Soares e um de Eduardo.

A partida foi amplamente dominada pela equipe carioca do início ao fim, tanto que o primeiro gol dos donos da casa veio logo aos 11 minutos, quando Cuesta subiu em escanteio, mandou no travessão e no rebote Tiquinho marcou o primeiro de suas duas bolas na rede no confronto.

Após o gol, o Corinthians ficou visivelmente abatido e apático no jogo, sem reação no confronto. Até que aos 36 minutos, Yuri Alberto teve chance de receber e girar, mas finalizou sem nenhum perigo para fácil defesa de Lucas Perri.

No final da primeira etapa, Junior Santos pegou sobra dentro da área, conseguiu chute muito forte de primeira e quase marcou um golaço.

Já aos 16 minutos da segunda etapa, novamente Junior Santos fez uma ótima jogada, levou a bola pela esquerda e foi derrubado por Cássio dentro da área, sofrendo o pênalti. Na cobrança, Tiquinho Soares bateu muito bem no canto esquerdo do camisa 12 alvinegro sem chances de defesa, ampliando a vantagem dos líderes do campeonato.

Aos 30, Wesley tentou jogada individual pela direita, carregou a bola e finalizou com perigo para boa defesa de Lucas Perri.

O terceiro gol para definir a partida veio aos 36 minutos, para fechar o caixão em contra ataque de manual, Tchê Tchê carregou, tocou para Mati, que rolou para Eduardo só completar para o gol.

Próximos jogos e Situação na Tabela

O Botafogo se manteve na liderança com cinco vitórias em cinco jogos, somando 15 pontos até aqui. Já o Corinthians soma apenas quatro pontos, estando posicionado em décimo sexto lugar da tabela.

Ambas as equipes retornam ao campo no domingo (14), o Botafogo diante do Goiás e o Corinthians em clássico contra o São Paulo.