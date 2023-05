Luxemburgo defende atletas e vê bons pontos no Corinthians

Após a derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Botafogo, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023, o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva tentando explicar o desempenho ruim de sua equipe.

Ao explicar e contemporizar seu trabalho, que tem apenas três jogos até aqui, Luxemburgo disse enxergar pontos bons até o momento atual do Timão.

"A realidade que se mostra agora é que foram três jogos, mas ganhamos um ponto só. A realidade é que nós não temos como contratar até julho, esse grupo é o nosso grupo. Temos que fazer uma análise interna para saber como sair daqui. Tem coisas positivas e negativas, perdemos o jogo de três, mas aconteceram coisas positivas. O Wesley chegou, o Barletta chegou... Aconteceram coisas boas, o Pedro no jogo passado, o menino que vem chegando, o atacante. A gente vai fazendo as coisas aconteceram, mas a derrota é complicada. Estou chateado, os jogadores têm que estar chateados, mas pensar no próximo jogo."

Analisando o desempenho defensivamente ruim do Corinthians, que sofreu gols em oito dos últimos dez jogos, Luxemburgo disse não ver um problema no sistema como um todo.

"Quantas defesas o Cássio fez no jogo? Não é questão da defesa. Tenho que analisar o gol como saiu, ver a solidez da defesa e ver o que rolou. Quantas vezes ele fez intervenções. É preciso analisar o que aconteceu para tomarmos o gol. Como foi o primeiro gol? De escanteio, estávamos sólidos. Tomamos gol de bola parada. É isso que quero analisar com calma, posicionamento. Se fosse uma deficiência defensiva, goleiro teria feito várias defesas. Não foi ataque contra defesa."

Próximo Jogo

O Corinthians volta a campo já neste domingo (24), enfrentando a equipe do São Paulo, em clássico Majestoso disputado na Neo Química Arena.