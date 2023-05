Com duas expulsões polêmicas para cada lado, Fortaleza e São Paulo empatam no Brasileirão

Com as expulsões de Britez e Rodrigo Nestor, Fortaleza e São Paulo empataram em 0 a 0 nesta quinta-feira (11) na Arena Castelão na capital cearense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo sem grandes emoções

O São Paulo teve maior posse de bola na primeira etapa mas a maioria foi em troca de passes entre os zagueiros no campo da defesa, todas as chances de ataque tiveram mal posicionamento e contaram com a bandeirinha sendo levantada.

Já o Fortaleza, teve a melhor chance dos primeiros 45 minutos, aos 9, quando Pikachu cruzou a bola para o Guilherme que chutou na trave.

Expulsões bastante polêmicas

Aos 17 minutos do segundo tempo, Britez dividiu com Calleri pelo alto e o árbitro da partida Paulo Cesar Zanovelli interpretou que houve um braço na cara do atacante são-paulino e dá o segundo cartão amarelo e expulsa o jogador do Fortaleza do jogo.

Pouco menos de 10 minutos depois disso, foi a vez de dar o segundo amarelo para Rodrigo Nestor e expulsar o camisa 11 pela mesma interpretação de falta.

Classificação e próximos compromissos

O Tricolor Paulista está na sétima colocação com oito pontos. Volta a campo no domingo (14) às 16h em clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão na Neo Quimica Arena.

Já o Leão do Pici, é o sexto colocado com nove pontos e seu próximo jogo é simultâneo ao Majestoso contra o Grêmio em Porto Alegre.