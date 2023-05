Vojvoda valoriza grupo após empate em casa com São Paulo: "Tenho um elenco com uma boa concorrência"

O Fortaleza empatou com o São Paulo em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (11), no Castelão. Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda preferiu utilizar uma equipe alternativa nesta partida.

A escolha do time misto não funcionou. O Leão pouco criou e deixou escapar três pontos em casa. Com esse resultado, o Fortaleza caiu para a sexta colocação com 9 pontos. Na entrevista coletiva Vojvoda foi bastante questionado pela opção de poupar parte da equipe.

Motivo da escalação

Consciente da maratona de jogos que o time teve e terá ao longo da temporada, o treinador preferiu valorizar o elenco: "O brasileirão é muito disputado e tivemos apenas dois dias de recuperação. Temos jogadores que podemos utilizar. Hoje, por exemplo, o time jogou com seis que não jogaram na partida passada e que, para mim, correspondem.

Acrescentando elogios ao elenco, Vojvoda ressaltou a qualidade dos jogadores que saem do banco: "Temos boas mudanças para o segundo tempo. Considero que tenho um elenco com uma boa concorrência onde as diferenças são por detalhes."

Substituições no segundo tempo

Na segunda etapa o Fortaleza teve Brítez expulso e o São Paulo perdeu Rodrigo Nestor. Perguntado sobre as mudanças Vojvoda disse que as expulsões não alteraram sua leitura da partida.



"Antes das expulsões tinhamos uma ideia e depois a mantivemos. Precisávamos de um jogador com mais força pelo lado esquerdo e por isso optamos pelo Bruno Pacheco. E o Zanocelo foi para criar rupturas pelo meio. Acho que isso aconteceu em partes".

E o Bernardo Schappo?

Perguntado sobre o zagueiro Bernardo Schappo que se destacou jogando pelo Ituano, Vojvoda falou que é um atleta que faz parte do grupo assim como outros.

"Na partida passada colocamos o Bernardo no banco e ele está disputando um lugar. É a segunda vez que me perguntam sobre ele e eu sinceramente não entendo porque não perguntam quando outros jogadores não estão. O Alix Vinicius, o Amorim ou o Samuel. É a concorrência do dia-a-dia e eu tenho que escolher pelos detalhes. Hoje foi a vez do Alix Vinicius. São jovens e terão tempo para mostrar o porque jogam pelo Fortaleza.

Próximo desafio

O Fortaleza vai a campo novamente no domingo (14), às 16h, para enfrentar o Grêmio, fora de casa. O jogo será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.