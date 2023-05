Atlético-MG recebe Inte buscando aproximação à parte de cima da tabela do Brasileirão

Após golear o Cuiabá fora de casa por 4 a 0 no meio de semana, o Atlético-MG volta a campo na noite deste sábado (13) para encarar o Internacional, no estádio Mineirão. O alvinegro volta a mandar uma partida no Gigante da Pampulha depois de um mês, período em que jogou no estádio Independência até a melhora do gramado.

Visitante, o Internacional quer se recuperar dos últimos tropeços no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Mano Menezes vem de duas derrotas seguidas, contra o São Paulo no Morumbi e Athletico-PR no Beira Rio, ambas por 2 a 0.

A partida de logo mais é também um confronto direto na briga pela proximidade do G4. O Galo, que ocupa a oitava posição com sete pontos, pode terminar a rodada dentro do grupo dos quatro primeiros colocados, dependendo de uma combinação de resultados.

O Colorado tem as mesmas ambições que o time mineiro. Com os mesmo sete pontos, mas com o saldo de gols de -2, o clube gaúcho busca se colocar novamente na briga pela vaga na Libertadores e sua primeira vitória como visitante na competição.

Inter leva vantagem no histórico

Atlético-MG e Internacional já se enfrentaram 88 vezes até aqui. Com 38 vitórias, o clube de Porto Alegre possui mais vitórias que o adversário, que tem 28. O empate prevaleceu entre as equipes em outras 22 oportunidades.

No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2022, o Inter atropelou o Galo com 3 a 0 construído ainda no primeiro tempo. Jogando em Belo Horizonte, a equipe gaúcha busca quebrar um tabu de quase quatro anos sem derrotar o alvinegro.

O último triunfo como visitante foi em 2019, quando superou o Atlético por 3 a 1. De lá pra cá, foram três jogos, com duas vitórias atleticanas e um empate.

Coudet conta com retorno de zagueiro

Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no meio de semana, o zagueiro Maurício Lemos volta a ficar à disposição do elenco atleticano. Com isso, o uruguaio deve voltar à equipe titular e formar o trio de zaga junto com Bruno Fuchs e Jemerson.

Do meio pra frente, a equipe deve ser a mesma que venceu o Cuiabá na Arena Pantanal. No meio, Hyoran e Igor Gomes disputam a vaga de meia, e no ataque, Vargas deve ser mantido ao lado de Pavón e Hulk, mas Paulinho briga por fora para voltar à titularidade.

Provável escalação: Everson; Bruno Fuchs, Maurício Lemos, Jemerson e Patrick; Battaglia, Zaracho e Hyoran (Igor Gomes); Pavón, Hulk e Vargas (Paulinho).

Inter chega a BH com cinco desfalques

Além das ausências de Campanharo e Johnny, o Colorado não poderá contar o zagueiro Rodrigo Moledo, o lateral-esquerdo Renê, e o meia Alan Patrick. Os jogadores não viajaram com o elenco para a partida.

Por outro lado, Mano Menezes conta com o retorno do atacante Alemão, que se recuperou de lesão na coxa direita, e do meia Maurício, que ficou de fora da última rodada após ter seu nome citado em conversas investigadas pela operação "Penalidade Máxima".

Para a escalação dos 11 iniciais, o treinador do Inter tem uma dúvida na zaga e no meio de campo. Nico Hernandez e Vitão disputam quem formará a dupla de zaga com Mercado. Mais a frente, Baralhas pode ser opção no lugar de Rômulo ou De Pena.

Provável escalação: Keiller; Igor Gomes, Mercado, Nico Hernández (Vitão) e Thauan Lara; Matheus Dias, Rômulo (Baralhas), De Pena (Baralhas), Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP);

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP);

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP);

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP).