Vila Nova e Criciúma empatam sem gols pela Série B

Na noite desta sexta-feira (12), o Vila Nova e Criciúma empataram sem gols, pela 6ª rodada da Série B, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Eder e Rodrigo foram expulsos, deixando o Tigre em situação complicada.

Movimentado, mas sem gols

O jogo começou movimentado, com ambas equipes procurando o gol. Aos três, Felipe Vizeu recebe na área do Vila Nova, limpa para a perna canhota e bate levando perigo ao gol do Vila Nova. Na sequência o Criciúma chega mais uma vez, após cruzamento na área do Vila, Felipe Vizeu desvia de cabeça, e Cristovam também aparece para testar, mas Dênis Júnior defende. Após o susto, o Vila Nova saiu pra jogo num ritmo mais intenso, e só não abriu o placar por conta de boas defesas do goleiro adversário. Aos 15, Rafael Donato chega com cabeçada após cobrança de falta de Lourenço, mas o goleiro Gustavo salva. Um minuto depois, após cruzamento de Léo Duarte, Neto Pessoa cabeceou e Gustavo fez outra excelente defesa. Aos 23, Lourenço cobrou falta frontal e a bola passou perto do gol do Criciúma. Na sequência, o Criciúma respondeu na mesma moeda, após cruzamento na área, Felipe Vizeu cabeceou e a bola passou perto do gol goiano. Na reta final, o goleiro Gustavo ainda evitou o gol do Vila em chute de Caio Dantas. Na sequência, situação complicada para o Criciúma que teve o atacante Eder expulso por reclamações.

Sem gols, mais uma expulsão

A partida recomeçou com o Vila Nova fazendo valer a vantagem numérica, dominando e encurralando o Criciúma. Mesmo melhor em campo, o Vila Nova não conseguia quebrar a marcação do time catarinense, que buscou não atacar tanto, maspassou a buscar segurar o empate. Aos 24, o time goiano chegou com perigo, na cabeçada de Rafael Dantas, que mais uma vez para no goleiro Gustavo. Na sequência, o que já tava ruim para o Criciúma, ficou pior, tendo mais um jogador expulso, Guilherme Parede avançou em velocidade com a bola e foi derrubado por Rodrigo na entrada da área do Criciúma, mas cobrança de falta, Gustavo defendeu chute de Lourenço. Aos 38, Caio Dantas acertou mais uma vez a trave do time catarinense. No final, o time goiano pressionou, acertou mais uma vez a trave com Victor Andrade, decretando o zero a zero.

Mas, e agora como fica?

Com o resultado, o Vila chega a 11 pontos e vai pulando para a terceira posição. Já o Criciúma vai a 14, mas perde a chance de dormir na liderança e continua em segundo.

Próximos Jogos

Os clubes voltam a campo pela Série B no outro domingo (21),o Vila Nova visita o CRB, às 18h15, no Rei Pelé. Já o Criciúma recebe o Ceara, às 15h30, no Heriberto Hülse.