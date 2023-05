Embalado pela sequência de vitórias, Fluminense recebe Cuiabá no Maracanã

Com o objetivo de manter a boa fase da temporada, o Fluminense volta a campo na noite deste sábado (13) para encarar o Cuiabá, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam às 18h30, no Maracanã.

O tricolor carioca vem de uma vitória importante sobre o Cruzeiro por 2 a 0, em um confronto direto pelas primeiras posições na tabela. Com os três pontos conquistados, o Flu assumiu a terceira posição, com 10 pontos.

O Cuiabá, por sua vez, vive em situação oposta. Em 17º lugar, o Dourado vem de uma goleada sofrida para o Atlético-MG por 4 a 0 em plena Arena Pantanal, revés que resultou na demissão do técnico Ivo Vieira.

Histórico do duelo é favorável aos cariocas

Fluminense e Cuiabá se encontraram pela primeira vez no Brasileirão de 2021. Até aqui, foram apenas quatro jogos entre os dois times. O Flu defende o tabu de nunca ter perdido para a equipe do Mato Grosso. Ao todo, foram três vitórias e um empate.

Interino nunca venceu um jogo com a equipe principal

Auxiliar fixo do Dourado, Luiz Fernando Iubel já comandou o clube em dez oportunidades, e o retrospecto não é favorável. Nas vezes em que exerceu a função após a demissão de Alberto Valentim, foram seis derrotas e quatro empates.

Agora, além de mais uma chance de vencer, Iubel volta interinamente ao cargo de treinador para tentar mudar o cenário que a equipe mato-grossense se encontra no momento. Após cinco partidas, foram apenas quatro pontos conquistados no Campeonato Brasileiro.

Flu terá mais dois desfalques

Além das ausências de Martinelli e Samuel Xavier, o técnico Fernando Diniz ganhou mais dores de cabeça no elenco para o duelo de logo mais. O meia André foi expulso durante a vitória sobre o Cruzeiro e está fora por suspensão.

Outro jogador que está fora é Alexander. O jovem jogador sofreu uma lesão no joelho no meio de semana, e deve ficar afastado por, no mínimo, um mês. Com isso, o treinador tricolor se vê obrigado a fazer mudanças na equipe titular.

Para suprir as ausências, Diniz deve entrar com Thiago Santos como volante, e recuar o meia Lima. Com isso, John Kennedy pode ser outra novidade entre os 11 iniciais para jogar ao lado de Germán Cano.

Provável escalação: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Thiago Santos, Lima, Ganso e Arias; John Kennedy e Cano.

Cuiabá deve promover mudanças pontuais

Para o jogo de logo mais, o interino Iubel deve começar a partida com as entradas de Deyverson e Pablo Ceppelini, que foram poupados no meio de semana. A principal ausência será Felipe Augusto, que se lesionou na coxa esquerda durante a partida contra o Galo.

Diferente do jogo do meio de semana, o meio de semana pode ter Ranieli e Ronald. Na lateral direita, a briga pela vaga está entre Matheus Alexandre e Matheuzinho.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre (Mateusinho), Marllon, Alan Empereur e Patric Calmon; Raniele, Ronald e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP);

Assistente 1: Neuza Ines Back (Fifa-SP);

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa-DF);

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG).