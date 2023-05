Na disputa pela liderança pelo Brasileirão, Palmeiras recebe Bragantino no Allianz Parque

Em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão, o Palmeiras receberá, no Allianz Parque, a equipe do Red Bull Bragantino, às 18h30 (horário de Brasília). Embalado com Abel Ferreira, o alviverde busca retomar a liderança da competição. O Verdão ocupa a segunda colocação na tabela, estando atrás somente do Botafogo, que conta com 100% de aproveitamento na competição.

Já o Massa Bruta busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico português Pedro Caixinha não vence há quatro rodadas e está na décima quinta posição, com seis pontos, dois acima do Cuiabá, que está na ponta da zona de rebaixamento.

PALMEIRAS BUSCA MANTER INVENCIBILIDADE EM CASA

Sem perder em casa há 28 jogos, o Palmeiras de Abel Ferreira chega ao confronto super embalado na busca pelos três pontos. Após golear o Grêmio no meio de semana por 4 a 1, o time alcançou um recorde histórico: 10 vitórias consecutivas no Allianz Parque.

Para o duelo contra o Massa Bruta, entretanto, Abel não poderá contar com peças importantes. O lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Murilo serão desfalques por conta de lesões. Piquerez e Zé Rafael se juntam a lista, suspensos. O treinador ainda terá as ausências de Atuesta e Giovani.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

BRAGANTINO BUSCA SE RECUPERAR NA TABELA

O Red Bull Bragantino não vive seu melhor momento na temporada. Após perder Artur, seu principal jogador, para o Palmeiras a equipe de Pedro Caixinha vem tendo dificuldades para reencontrar seu futebol.

O Braga vai à casa alviverde em busca de um bom resultado, para tentar se afastar da zona da degola. O clube do interior do Estado de São Paulo também terá desfalques importantes. O principal deles é o zagueiro Léo Ortiz, capitão da equipe e atleta com passagens pela seleção brasileira que está lesionado. Nacho Laquintana, Luan Cândido, Lucas Cunha, Raul (lesionados), Kevin Lomónaco (afastado), Jadsom e Thiago Borbas (suspensos) também não estrão a disposição para o duelo.

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Vitinho; Helinho, Sasha e Bruno Gonçalves. Técnico: Pedro Caixinha.

Você acompanha tudo deste duelo e atualizações em tempo deste confornto aqui, na VAVEL Brasil!