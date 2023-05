Com gol de Chico Kim, Mirassol vence Juventude no Alfredo Jaconi

Na tarde deste sábado (13), o Mirassol venceu Juventude, por 1 a 0, em jogo pela 6ª rodada da Série B, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Chico Kim marcou para o Mirassol.

Começo disputado e equilibrado

O jogo começou bastante movimentado e equilibrado, mas com o Mirassol tendo mais posse. Aos dois, Leandro Vilela tabela com Chico Kim e avança pelo meio. Com espaço, ele solta uma bomba que passa por cima da meta do goleiro Thiago Couto, mas com muito perigo. Na sequência a resposta, o Ju cobra lateral rapidamente para Jadson na ponta direita. O volante cruza, na medida, e David toca de cabeça para fora. Aos 38, o Mirassol finalmente respondeu em um desvio de Thalisson Kelven, parado por Thiago Couto, que fez grande defesa, indo para o intervalo no zero a zero.

Mirassol marca, Juventude passa vergonha

A partida recomeçou com um Mirassol mais astuto e ligeiro, criando perigo e fazendo valer a primeira chance de perigo, com Chico Kim chutando de fora da área e fazendo um golaço, o seu primeiro com a camisa do Mirassol. Na sequência, o Juventude chegou com Rodrigo Rodrigues, que desperdiçou a oportunidade e isolou. Aos 20, Luiz Otávio cabeceou firme e só não ampliou, por causa da defesa impeça do goleiro Thiago Couto. Atrás no marcador, o Juventude ainda tentou buscar o empate, mas sem muito sucesso e nem perigo. Aos 36, Alex Muralha defendeu um chute de Robertinho, de fora da área. Na reta final, a única coisa de diferente que aconteceu, foi a torcida do Juventude, perdendo totalmente a paciência com a equipe, e gritando da arquibancada "Time sem vergonha."

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Mirassol pega o elevador e sobe para a 6° posição com 10 pontos. Já o Juventude, por sua vez, fica estacionado na zona de rebaixamento com apenas três pontos, ocupando a 18° posição, mas pode cair até para a lanterna, a depender dos resultados de CRB e ABC.

Próximos jogos

O Mirassol abre a 7ª rodada nesta sexta- feira (19), às 19h, diante do líder Vitória, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Já o Juventude, entra em campo no domingo (21), contra a Chapecoense, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó.