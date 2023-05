Corinthians bate Santos em jogo díficil pelo Brasileirão Feminino

O Corinthians recebeu o Santos em confronto válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2023. O Timão venceu por 1 a 0, com gol da atacante camisa 9 Jheniffer.

Logo no início da partida, Tarciane falhou na saída de bola, Thaisinha avançou, invadiu a área e finalizou prensada com a marcação, ganhando escanteio para o Santos.

O Corinthians respondeu com duas chances em sequência. Na primeira Luana chutou de longe para fora sem muito perigo ao gol adversário. Na segunda, Vic ajeitou para Jheniffer tentar de voleio e mandar por cima do gol.

O lance mais perigoso da primeira etapa veio aos 24, quando Jaqueline avançou pela direita, invadiu a área e finalizou forte exigindo grande defesa de Camila Rodrigues, no rebote Jheniffer tentou conferir mas a zaga do Santos afastou o perigo.

Festival de Gols perdidos

Os gols foram muito desperdiçados ainda na primeira etapa com Tainá Maranhão, pelo Peixe, em contra ataque cara a cara com Lelê a atacante nem sequer acertou o alvo, finalizando muito para fora a direita do gol.

No Timão, Diany perdeu o gol em cruzamento que recebeu sozinha na pequena área, subiu e cabeceou para fora.

Segunda etapa

Logo no primeiro lance do segundo tempo as Brabas chegaram ao seu gol em jogada que Jaqueline cruzou rasteiro para centroavante Jheniffer só completar para as redes.

A partida perdeu muito em emoção após a abertura do placar, fazendo com que o confronto ficasse morno, nem a expulsão de Giovanna Campiolo foi suficiente para animar o Santos em busca do empate.

Situação na tabela

Com a vitória, o Corinthians assumiu de maneira provisória a liderança com 28 pontos, já o Santos se manteve com 20 pontos e está na sexta colocação.

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (17), pelo Paulistão, diante do Palmeiras. O Santos joga também pelo Paulistão, na quinta-feira (18), contra o São José.