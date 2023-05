Corinthians e São Paulo empatam em jogo morno na Neo Química Arena

O Corinthians recebeu o São Paulo na Neo Química Arena em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Majestoso terminou em 1 a 1, com Michel Araújo abrindo o placar para o São Paulo e Róger Guedes empatando de pênalti.

Logo aos 15 da primeira etapa, o São Paulo já abriu o placar em lance coletivo que começou na defesa com o goleiro Rafael e terminou na finalização de Michel Araújo livre dentro da área do Timão, sem chances de defesa para Cássio.

Pouco depois, o Tricolor quase aumentou em lance de Calleri quase dentro da pequena área, mas o juiz anulou o gol por conta de falta do atacante argentino na hora de subir para cabecear.

Amplamente dominado, o Corinthians foi reagir apenas aos 30 minutos da primeira etapa, quando chegou e finalizou de longa distância para defesa do goleiro Rafael mandando para escanteio.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Wesley partiu para cima pelo lado esquerdo e foi derrubado pelo lateral-direito Rafinha no canto da área e o juiz Bruno Arleú de Araujo marcou o pênalti.

Na cobrança, Róger Guedes foi bem e mandou no lado direito sem chances de defesa do goleiro rival.

Na segunda etapa, a partida vinha sendo bastante morna e sem emoções, tendo quase 30 minutos completos sem uma chance clara de gol por nenhuma das equipes.

O Tricolor Paulista chegou ao segundo gol com Juan, após passe de Arboleda, mas novamente esbarrou na arbitragem ao ser marcado impedimento do atacante de maneira correta por parte do assistente.

Situação na Tabela e Próximos jogos

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 5 pontos em seis rodadas e abre a zona de rebaixamento na décima sétima colocação. Enquanto o São Paulo, ocupa o décimo lugar com nove pontos.

Ambas as equipes retornam a campo na quarta-feira (17), pela Copa do Brasil, São Paulo contra o Sport e Corinthians diante do Atlético-MG.