Líder do Módulo II do Mineiro, Nuno comemora bom momento do Boa Esporte

O Boa Esporte começou bem sua caminhada para retornar à elite do futebol mineiro. No último final de semana, a equipe venceu o North EC pelo placar de 2×1 e assumiu, de forma isolada, a liderança do Módulo II do campeonato estadual.

Presente em três dos quatro jogos da equipe na competição, o zagueiro Nuno elogiou o momento vivido pelo clube.

“Estamos tendo um excelente início de campeonato. Espero que a gente consiga manter o nível de concentração lá em cima e que o desempenho permaneça igual a esses primeiros jogos”, revelou o defensor.

Com passagens por Avaí, Vitória, GE Brasil e Atlético/BA, Nuno chegou ao Boa com a missão de ser um dos pilares da equipe na busca pelo acesso.

“Apesar de jovem, consegui acumular uma bagagem importante nos clubes que passei. Aceitei o desafio do Boa Esporte por entender que poderia contribuir de uma forma bastante efetiva com o projeto. Vamos buscar esse acesso para recolocar a equipe no lugar onde merece”, finalizou o jogador que completará 25 anos no próximo dia 18.

O Boa Esporte volta a campo no domingo (21), às 10h30, contra o União Luziense, dentro de casa.