Capitão e titular do Boa Esporte, Wesley Soares valoriza liderança do Módulo 2 do Campeonato Mineiro

Wesley Soares vive bom começo de trajetória pelo Boa Esporte. Capitão e titular em todos os jogos, o volante ajuda o time a liderar o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Boa tem nove pontos somados em quatro rodadas.

“Feliz por essa sequência de jogos, por conseguir ajudar o time e vestir a braçadeira de capitão. O grupo está animado com a liderança, mas sabemos que ainda tem muita coisa pela frente. Seguimos focados jogo a jogo”, disse o atleta, de 25 anos.

Após vitória por 2 a 1 sobre o North EC, o Boa Esporte volta a campo no próximo domingo (21). A equipe enfrenta o União Luziense no Estádio Municipal de Varginha, às 10h30, pela quinta rodada do Módulo 2.

“Estamos focados nessa partida com o União Luziense, em seguir pontuando para permanecer na parte de cima da tabela. Vamos trabalhar nos próximos dias para fazer mais um bom jogo no domingo”, concluiu Wesley Soares.

Formado nas categorias de base do Avaí, Wesley Soares vive a sua primeira experiência no futebol mineiro. O jogador chegou ao Boa Esporte após defender o Monte Azul na última Série A2 do Campeonato Paulista.