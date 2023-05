Em boa fase, Athletico e Botafogo jogam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Jogando às 21h30 desta quarta-feira (17), o Athletico recebe o Botafogo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os primeiros 90 minutos da decisão acontecem na Arena da Baixada.

O Athletico chega nessa fase da competição após eliminar o CRB, perdendo o jogo de ida por 1 a 0 e vencendo o jogo de volta por 2 a 1, passando nos pênaltis por 4 a 2. O Botafogo do outro lado vem para essa fase eliminando o Ypiranga, vencendo o jogo de ida e o de volta por 2 a 0.

Em busca de mais uma taça!

O Athletico chega para esse jogo com uma vitória importante no clássico contra o Coritiba. No domingo (14) o Furacão recebeu o Coxa e venceu por 3 a 2, com gols de Pablo, Willian e Canobbio, enquanto Marcelino Moreno e Robson marcaram para o Coritiba.

O Athletico não poderá usar nessa partida Pedro Henrique e Marcelo Cirino, que estão em transição física após lesão, além de Léo Cittadini e Rômulo, lesionados.

O provável time do Athletico para a partida é: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque.

Um dos melhores do Brasil!

O Botafogo é uma das sensações da temporada do Brasil. Liderando o Brasileirão, o Alvinegro chega para esse jogo, curiosamente, de derrota, por 2 a 1 para o Goiás, no domingo (14), com Tiquinho Soares abrindo o placar, Bruno Melo empatando e Maguinho virando.

O Botafogo não terá para essa partida Danilo Barbosa, Segovia e Rafael, todos lesionados.

O provável time do Botafogo para a partida é: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Arbitragem

Leandro Pedro Vuaden será o árbitro da partida, tendo Neuza Ines Back e Luanderson Lima dos Santos como auxiliares. Lucas Paulo Torezin será o quatro árbitro e o comando do VAR fica por conta de Daniel Nobre Bins.