Brigando por vaga nas quartas, Sport e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil

O Sport Recife recebe o São Paulo nesta quarta-feira (17), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro a partir das 20H ( de Brasília). O jogo é um confronto valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, em caso de derrota o Sport ficará sem chance alguma de ir à Libertadores da próxima temporada, já que pelo campeonato brasileiro joga a segunda divisão.

Sport na busca pelo segundo título de Copa do Brasil e vaga na Libertadores

No CT José de Andrade Médicis, o Sport realizou, na tarde desta terça-feira (16), o único treinamento para enfrentar o São Paulo. Após o empate contra o Ituano na noite do último domingo (14), em Itú, o elenco rubro-negro retornou ao Recife na tarde de segunda (15) e reapresentou-se nesta terça (16).

Por conta da Copa do Nordeste do ano passado, o Sport iniciou a atual edição da Copa do Brasil já na terceira fase, onde eliminou o Coritiba. No Brasileirão, a equipe rubro-negra possui oito pontos em quatro jogos – possui duas partidas a menos que os concorrentes. Ao todo, na temporada, são 33 jogos, com 24 vitórias, sete empates e duas derrotas.

De acordo com a última parcial divulgada pelo Clube, na tarde desta terça (16), mais de 19 mil ingressos foram adquiridos pela torcida, que mais uma vez deve marcar presença em bom número na Ilha do Retiro.

O Leão estreou na Copa do Brasil na terceira fase da competição, contra o Coritiba. No estádio Couto Pereira, o primeiro confronto terminou empatado por 3 a 3. Na volta, em uma Ilha do Retiro lotada de rubro-negros, o time rubro-negro venceu por 2 a 0 assegurando a classificação.

Provável escalação do Sport: Renan; Diógenes da Silva, Thyere, Sabino e Aquino da Silva; Ronaldo e Fabinho; Edinho, Jorginho e Luciano; Vágner Love.

Fala, Enderson Moreira:

O técnico do Sport, Enderson Moreira ressaltou a presença da torcida e enalteceu o adversário. " A gente não tem tempo para nada em termos de treinamento. A nossa única preocupação agora é recuperar os atletas. Fazer com que tenham a melhor recuperação possível, pra esse jogo gigante contra um adversário extremamente tradicional, um grande treinador e uma equipe muito qualificada. Mas a gente tá em uma expectativa muito boa, do nosso torcedor, daquela energia daquela força."

São Paulo em busca de título inédito e vaga em Libertadores diretamente para fase de grupos

Na manhã da terça-feira (16), no Centro de Treinamento da Barra Funda, o Tricolor fez último treino para o confronto com os pernambucanos. Dorival Júnior começou com um vídeo para os atletas no auditório e depois foi ao gramado.

Após um circuito físico de aquecimento, o elenco fez um tático, posicional,e um técnico em campo reduzido, de troca de passes, movimentação e finalização ao gol. Houve ainda um complemento de bola parada.

Se ontem o clube teve boas notícias envolvendo o volante Talles e o lateral-esquerdo Welington, hoje houve duas importantes novidades com David e Ferraresi. O atacante, que se recupera de um trauma no joelho direito, iniciou o processo de transição e a partir de agora fará trabalhos no gramado e na academia. Já o zagueiro correu pela primeira vez após ser submetido a cirurgia para reconstrução de ligamento cruzado do joelho direito.

Com fadiga muscular no adutor da coxa esquerda, o lateral-esquerdo Caio fez trabalhos na academia nesta terça. O jogador ficará em São Paulo para analgesia e fortalecimento. O elenco do São Paulo viajou para Recife no período da tarde e, nesta quarta, às 20 horas, enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro. .

Para chegar até aqui, o São Paulo superou o Ituano na terceira fase, com um empate por 0 a 0, no Morumbi, e uma vitória por 1 a 0, no Novelli Júnior.

Provável escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Patryck, Pablo Maia, Nestor e Alisson, Marcos Paulo, Rato e Calleri.

Fala, Dorival :

O técnico do São Paulo falou sobre a expectativa para o confronto e sobre o que ele iria inovar. " Vamos ter que avaliar bem. Alisson teve febre à noite, por isso a opção em tirar ele. Vamos ter que avaliar direito tudo isso para que façamos um grande jogo em Recife, um jogo decisivo Não temos margem para erro. Com esse jogo em Recife são seis jogos fora e dois dentro desde que cheguei. Isso tem um valor especial, porque tem conseguido dar uma resposta. Isso tudo é fruto da garotada que está disposta a melhorar a cada momento."