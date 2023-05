Coudet exalta partida do Galo contra o Corinthians: "Fizemos um grande jogo do início ao fim"

O Atlético-MG recebeu o Corinthians pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e venceu pelo placar de 2 a 0 com dois gols do atacante Paulinho. A atuação agradou o torcedor e também ao treinador atleticano, Eduardo Coudet.

O Atlético mandou na partida desde o começo. No primeiro tempo, o time paulista se defendeu melhor e segurou o 0 a 0. Na etapa final, o Galo foi mais efetivo. Contou com boa movimentação de todo o ataque e com dois gols de Paulinho para arrancar a vitória.

"Fizemos um grande jogo do início ao fim. Tínhamos que manter o ritmo no segundo tempo e variar as movimentações para entrar melhor na área. E conseguimos os gols." - disse Eduardo Coudet.

Coudet valoriza vantagem, mas prega respeito ao Corinthians

Sobre a vantagem de dois gols sobre o Corinthians, o argentino pregou respeito e lembrou que se trata de uma decisão de 180 minutos.

"Difícil dizer (a vantagem). São jogos de mata-mata, de 180 minutos. No próximo jogo, vamos tentar estar preparados para ser protagonista. Manter o volume de jogo."

A partida também marcou um recorde pessoal do artilheiro da noite, Paulinho. Antes, o camisa 10 tinha 9 gols oficiais pelo Bayer Leverkusen, clube alemão no qual atuou entre 2018 e 2022. No clube mineiro, o atacante já anotou 11 gols em 2023.

"Primeiro vale ressaltar o trabalho que todo o time vem fazendo, depois de uma sequência ruim que a gente pegou. Esses últimos jogos mostraram para gente do potencial que a gente tem e as coisas estão fluindo. No dia a dia é importante manter o trabalho e a confiança. Importante (os 2 a 0), o primeiro jogo a gente sabe que é muito difícil, por conta dos dois times ainda estarem se conhecendo. O resultado é bom para gente, mas não tem nada ganho, sabemos que o Corinthians gosta de impor seu jogo." - disse Paulinho.

O Atlético-MG volta à campo no próximo sábado (20), às 18h30, quando visita o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.