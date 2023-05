Athletico vira para cima do Botafogo e larga na frente nas oitavas da Copa do Brasil

Athletico e Botafogo se enfrentaram nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. Apesar de ter jogado melhor o primeiro tempo, o Furacão saiu perdendo por 2 a 0. Mas, na segunda etapa, a equipe de Paulo Turra buscou a virada e venceu por 3 a 2.



Essa foi a quarta virada seguida do Athletico em casa. Os gols rubro-negros foram marcados por Vitor Roque, Vitor Bueno e Fernandinho. Tiquinho Soares e Luís Henrique marcaram para o Botafogo.



O jogo da volta será realizado no dia 31 e de maio, uma quarta-feira, às 21h30. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos. Um empate já garante o Furacão nas quartas. O Botafogo precisará vencer por dois gols para avançar. Vitória do Glorioso por um gol de diferença levará o confronto para as penalidades.

Tiquinho resolve!

O primeiro tempo vinha sendo dominado pelo Furacão até os últimos 10 minutos. A equipe da casa tinha criado as melhores chances e controlava o jogo com mais posse de bola. Tanto que logo aos 3 minutos, Christian caiu na área e pediu pênalti. Mas, após analise no VAR, o árbitro Leandro Pedro Vuaden manteve sua decisão de deixar a partida seguir.



Depois desse lance, o Athletico criou mais três boas oportunidades. Aos 13, Pablo chutou para fora com perigo. Aos 15, Vitor Roque cabeceou para a pequena área, mas ninguém apareceu para conferir. E, aos 18, o atacante arriscou de fora da área e a bola passou raspando.



A partir da metade do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu se segurar melhor atrás e a partida ficou mais morna. Foi então que, aos 39 minutos, o artilheiro apareceu. Depois de cobrança de escanteio, a bola foi desviada e sobrou para Tiquinho Soares. O camisa 9 colocou no cantinho, sem chances para Bento.



E nem deu tempo para o Athletico respirar. Aos 41, Tiquinho saiu da área para armar a jogada. O atacante encontrou Luis Henrique na esquerda que arricou para o gol. A bola desviou em Zé Ivaldo e matou o goleiro, 2 a 0.

Virada do Furacão!

O Athletico voltou acelerado para o segundo tempo. E uma das mexidas de Paulo Turra no intervalo foi essencial para isso: a entrada Vitor Bueno no lugar do volante Christian.



Logo aos 10 minutos, depois de cruzamento de escanteio, Madson, que também entrou no intervalo, desvio de cabeça e a bola sobrou para Vitor Roque. O garoto só teve o trabalho de fuzilar para as redes e diminuir o placar.



A pressão do Athletico continuou e o Botafogo ficou recuado atrás sem conseguir trocar passes. Aos 16, Vitor Bueno recebeu na entrada da área e soltou uma bomba. A bola pegou efeito e morreu no fundo do gol, sem chances para Lucas Perri.



Com o empate, Luís Castro se viu obrigado a fazer mudanças. Eduardo e Victor Sá entraram para oferecer mais perigo à defesa adversária. Mas não surtiu efeito. O Botafogo continuou desarrumado e viu o Athletico, que havia diminuído a intensidade, subir no jogo nos minutos finais.



E essa pressão final deu certo. Aos 35, Vitor Roque apareceu livre, mas não conseguiu finalizar. No entanto, um minuto depois, após cobrança de falta, Fernandinho escorou de cabeça na primeira trave e matou Lucas Perri, virada do Furacão.



Depois do terceiro gol, o Botafogo ficou atônito e não conseguiu reagir. O Atlhetico até tentou o quarto gol, mas esbarrou em Perri. No final, a equipe da casa administou o resultado e agora levará a vantagem para o jogo da volta.

Próximos jogos



O próximo desafio do Athletico será contra o Bragantino, no sábado (20), às 18h30, fora de casa. O Botafogo jogará no mesmo horário o clássico contra o Fluminense, no Nilton Santos. Ambas as partidas serão válidas pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.