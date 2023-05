Após empate contra o Santos, Renato Paiva alerta: "Nós vamos fazer a nossa parte, mas temos que fazer com inteligência"

Após empate sem gols contra o Santos nesta quarta-feira (18), Renato Paiva discorreu sobre a atuação do Bahia no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador avaliou a performance de sua equipe fazendo uma comparação com o jogo contra o mesmo Santos pelo Brasileiro, e elogiou a melhora do time.

"Sabíamos também, em função daquilo que foi o jogo aqui, como joga o Santos. [...] Hoje, podendo e querendo levar a eliminatória para a Fonte Nova, para o nosso público, para a nossa torcida, nós fomos mais estratégicos, fomos mais reativos. Encurtamos os espaços do Santos, porque é uma equipe que, por seus valores individuais, e pela sua dinâmica coletiva, em especial pelos corredores, é uma equipe muito perigosa. Muito perigosa nos desequilíbrios no um contra um, e muito perigosa também no ataque, às costas da nossa defesa".

Mais adiante, Paiva pontuou a superioridade de seus comandados, destacando a atuação de João Paulo, principal obstáculo do Bahia na partida.

"Com a bola, também conseguimos gerar alguns problemas. Por exemplo, na primeira parte, o goleiro do Santos, eu acho que é o melhor em campo. E isso também efetiva um bocadinho a forma como os jogadores perceberam, interpretaram e puseram em prática a estratégia".

O português também chamou atenção para a importância de uma boa exibição na parte psicológica dos jogadores, que terão mais 90 minutos em Salvador para tentar a classificação.

"O crescimento da equipe vê-se, também, nisto. A equipe começa a ficar confortável, percebe os momentos em que não tem a bola e que tem que defender, sofrer um bocadinho, seja estratégico, seja por imposição do adversário. Já tinham mostrado isso em São Januário, contra o Vasco, e começa a ser uma equipe mais completa".

Por fim, Renato disse entender os protestos dos torcedores, mas pediu o apoio da massa Tricolor para o jogo de volta, que será fundamental no objetivo do Bahia de alcançar as quartas de final.

"Obviamente que a nossa torcida ganha jogos, não tem dúvida nenhuma. Quando apoia do primeiro ao 95º minuto, ganha jogos. Quando não assobiam aos nosso jogadores durante o jogo. Durante o jogo, eu peço-os, por favor. Repito: se tiverem que assobiar, xingar, façam no intervalo, façam depois do jogo, não façam durante. Não nos ajuda, os jogadores 'intranquilizam'. Há um monte de jogadores novos no Bahia, sentem isto. Dê-lhes carinho, dê-lhes apoio, a um mau passe, a uma perda de bola, a, inclusive, um gol. [...] Peço-lhes que continuem a ajudar, que façam parte deste crescimento".

O jogo da volta acontecerá no dia 31 deste mês, na Itaipava Arena Fonte Nova. O próximo compromisso Tricolor de Aço será neste sábado (20), às 16h, diante do Goiás, também em casa, pelo Campeonato Brasileiro.