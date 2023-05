Dorival assume o risco do jogo fora de casa: "Tínhamos que ter todos os cuidados possíveis"

O técnico do São Paulo Dorival Júnior gostou da vitória por 2 a 0 em cima do Sport, nesta quarta-feira (17), na Ilha do Retiro, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Leão não perdia jogando em casa há mais de um ano, por isso o treinador tricolor deixou o estádio radiante com o desempenho de seus jogadores. Os gols do jogo foram de Luciano e Marcos Paulo.

Questionado se a expulsão de Fabinho influenciou diretamente no resultado final do confronto, Dorival Júnior não teve dúvidas: “O jogo foi equilibrado até esse momento. Não tínhamos uma equipe prevalecendo sobre a outra. O São Paulo com mais posse, mas o Sport em vários momentos se tornando uma equipe perigosa. Chegamos em vários momentos pelos lados de campo, por dentro também, com jogadas combinadas”.

Para Dorival o time aproveitou bem as oportunidades que o jogo foi lhe oferecendo. “O Sport na característica que possui, pesando muito a última linha com cinco jogadores, dificultando ao máximo nossa marcação. Quando você perde um jogador, isso privilegia o adversário. O São Paulo soube aproveitar, porque ficamos com um homem a mais e não perdemos nossa organização, e aí conseguimos criar as oportunidades para os gols”.



Segundo o comandante tricolor, não foi a expulsão o motivou a fazer as alterações para a entrada de Luciano e Marcos Paulo. "Estamos jogando contra uma equipe que tem um dos melhores ataques do país. Tínhamos que ter todo o cuidado possível. Preparei Marcos Paulo e Luciano para o segundo tempo. O Gabriel vem em um processo de recuperação. Ele ficou um bom tempo afastado, estamos evitando dois jogos seguidos com ele até que readquira uma melhor condição. Continuaremos a fazer no jogo do final de semana."

Sequência

O São Paulo 10º colocado, vai a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, em casa, enfrentará o Vasco.