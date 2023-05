Em jogo marcado por dois pênaltis, Atlético-MG garante vitória sobre Coritiba

Não foi fácil. Em jogo marcado por dois pênaltis e uma expusão para cada lado, o Atlético-MG venceu o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, sendo a terceira vitória seguida na competição. Robson abriu o marcador e Hyoran igualou ainda no primeiro tempo. Hulk garantiu os três pontos apenas na reta final do jogo.

Gols de bola parada

Sem vencer há 12 jogos, o Coxa fez valer o mando de campo e pressionou o Galo desde o início. Em boa jogada, Robson deixou para Zé Roberto em toque de letra. O atacante chutou de primeira e a bola passou com perigo por cima do gol alvinegro. Com dez minutos, Liziero tentou o cruzamento, mas Hyoran bloqueou com a mão. Pênalti. Robson deslocou Everson e converteu no meio do gol.

Com o placar adverso, os visitantes passaram a trocar passes na intermediária ofensiva, enquanto o Coxa ficava todo recuado, esperando sair em contra-ataque. Apesar de ter ficado com mais domínio de jogo, o Alvinegro tinha dificuldades de realizar as infiltrações, muito mérito da marcação dos comandados de Antônio Carlos Zago.

Sem espaço para arrematar, a solução da equipe mineira chegou na bola parada. Hyoran cobrou falta em direção ao gol. A bola fez a curva, não dando chances para Luan Polli evitar o empate.

Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Expulsões e triunfo na reta final

Diferentemente, o segundo tempo começou aberto, com ambos os times buscando o ataque. A dificuldade tomou conta do Alviverde, por conta da expulsão de Zé Roberto, que levou o segundo amarelo após falta de Mauricio Lemos. O Atlético não conseguiu aproveitar o fator numérico, o que de certa forma ajudou o adversário e a partida ficou truncada.

A melhor oportunidade surgiu aos 22, quando Bruno Gomes soltou uma bomba em cobrança de falta em direção ao gol. Everson tirou de soco no meio da meta alvinegra. O volante voltou a gerar perigo logo em seguida. Ele apareceu com liberdade no meio da área, e após escanteio, cabeceou no travessão.

Demorou e o time de Eduardo Coudet ameaçou apenas seis minutos depois. Zaracho pegou rebote da zaga e finalizou em cima de Luan Polli. Os visitantes até aumentaram a pressão, mas no ataque contra a defesa, a última opção ia levando a melhor. Entretanto, um lance mudou a história do jogo.

Aos 43, Marcos Vinícius tentou afastar a bola dentro da área, Vargas tomou à frente e acabou sendo acertado. O árbitro marcou pênalti. Durante a discussão do lance, Lemos levou o segundo amarelo após reclamação. E, por fim, Hulk partiu para a cobrança com uma paradinha, deslocou Luan Polli e chutou no lado direito.

Como fica

Com a vitória, o Atlético-MG sobe duas posições e dorme no quarto lugar, com 13 pontos. Já o Coritiba amarga a última posição da tabela de classificação, em 20º, somando apenas dois pontos.

Próximos jogos

O Galo entra em campo na próxima terça-feira (23). O time mineiro irá encarar o Athletico-PR, no Mineirão, pela Libertadores. Já o Coxa terá uma semana de folga, entrando em campo apenas no sábado (27), e enfrentará o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileiro.