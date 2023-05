Sampaio Corrêa bate ABC e se distancia do Z-4 da Série B

Nesta tarde de sábado (20), o Sampaio Corrêa bateu o ABC pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão Série B 2023. Com gol contra de Simão, o time de Natal se afunda ainda mais na lanterna da competição, enquanto isso a Bolívia Querida conseguiu um suspiro e irá dormir longe do Z-4.

Vitória para respirar na tabela

Logo no início do jogo o time do Maranhão abriu o placar. Com apenas 6 minutos de jogo, Marcinho cruzou forte para a área e contou com o desvio de Simão, que faz contra. Mesmo com a vantagem no placar o time da casa não diminuiu a intensidade, mas parava ou na falta de pontaria ou no erro do último passe.

Na segunda etapa, os dois times tentaram mexer no placar, mas sempre com ampla dominância do time da casa. O melhor momento ficou com um belo chute de Pimentinha, jogador que estava voltando de lesão nesta partida, mas que parou em uma bela defesa do goleiro do time visitante. No final a partida ficou por isso mesmo, 1 a 0 para a Bolívia Querida.

Próximos confrontos

A vitória traz um respiro, provisório, para o time do Sampaio Corrêa que sai da 16ª para a 13ª colocação. Já o ABC segue em último, com um.

O Sampaio Corrêa volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar a Ponte Preta, no Castelão, às 21h30. Já o ABC vai em busca de tentar reverter a má fase contra o Tombense, no Frasqueirão a partir das 21h30, na próxima terça-feira.