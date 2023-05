Com gol herico nos acréscimos, Flamengo vence Corinthians no Brasileirão

Na tarde deste domingo (21), O Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã, pelo placar de 1 a 0, com um gol marcado nós acréscimos da partida, não deu chance de resposta para os adversários, e decretou a vitória da equipe.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro flamenguista Léo Pereira, que poucos minutos antes tinha sentido uma lesão, e por conta de Sampaoli já ter realizado suas cinco substituições disponíveis, teve de colocar o defensor no ataque, para não contar com um jogador a menos até o fim do duelo, e por uma ironia do destino, o gol da vitória foi marcado pelo próprio.

Primeira etapa sem gols

Foto: Divulgação/Brasileirão

Ao início do primeiro tempo, a equipe que pressionou mais foi os mandantes, que tinham a posse da bola e com calma iam tentando criar boas oportunidades, e durante este período, o Flamengo conseguiu criar apenas uma grande chance, mas sem eficiência.

E chegando mais perto dos terços finais da etapa, o cenário que foi visto antes, se desmanchou, o Mengão se fechou em seu campo defensivo, e chamou seus adversários a sua meta, e a equipe de Itaquera, eu não é boba nem nada, aproveitou o espaço e foi para cima, conseguiu criar diversas chances de abrir o placar, mas com prospecto geral do primeiro tempo, o Timão não conseguiu ser efetiva, e usar suas diversas chances para abrir o placar, e ter a vantagem do duelo.

Nos minutos finais, os rubro-negros até conseguiram criar chances, mas Cássio fez boas defesas, e garantiu que os times descessem para o vestiário com placar fechado.

Gol épico de zagueiro centroavante garante vitória do Mengão

Foto: Divulgação/Flamengo

Na volta para a segunda etapa, o período se iniciou contrário ao anterior, tendo em vista que o time que começou fazendo pressão foi a do Corinthians, e de forma inesperada, criou duas boas chances que gol, logo nos primeiros minutos. Porém, como um grande jogo como este, de duas equipes tão gigantes no futebol brasileiro, o jogo após pouco tempo já ficou extremamente equilibrado.

Chegando ao final da etapa, com todos dando o empate como certo, o zagueiro Léo Pereira sentiu uma lesão, e pediu para sair, no entanto, por conta do treinador dos cariocas, Jorge Sampaoli, já ter realizado todas as trocas disponíveis, ele tomou a decisão de colocar o defensor como uma espécie de centroavante na área de seu adversário, visando o mínimo esforço realizado pelo jogador, e poder mantê-lo em campo até o final.

Porém, contrariando todas as expectativas do futebol e do mundo todo, já nos acréscimos, mais precisamente aos 48 minutos da segunda etapa, após um cruzamento certeiro de Everton Cebolinha, Léo Pereira sobe mais que os zagueiros corintianos e marca o gol da vitória do Mengão no finalzinho.

Como ficaram ?

Mengão

O Flamengo, após a vitória desta tarde, soma doze pontos no Campeonato Brasileiro 2023, e se encontra na décima segunda colocação do torneio.

Timão

O Corinthians, com mais uma derrota sofrida neste Brasileirão 2023, não soma pontos nesta rodada, e atualmente se encontar com cinco ponos somados, e na décima sétima colocação da competição, ocupando a primeira vaga de times que são rebaixados a Série B, da liga brasileira.

Próximos Compromissos

Flamengo

O Mengão volta a campo na próxima quarta-feira (24), em que terá de enfrentar a equipe do Ñublense, no Estádio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, às 21h30. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores 2023.

Corinthians

O Timão volta aos gramados também na próxima quarta-feira (24), e terá a equipe do Argentinos Jrs como adversário, no Estádio Diego Armando Maradona, às 21h30. O confronto também é valido pela fase de grupos da Libertadores 2023.