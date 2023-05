Lesionado, Léo Pereira marca e vira herói na vitória contra Corinthians: “Tinha de ser gol meu”

O Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (21), pelo Brasileirão, com gol do zagueiro Léo Pereira. Lesionado, o defensor sofreu com dores musculares na coxa esquerda e pediu para sair, sem substituições disponíveis, Jorge Sampaoli manteu o jogador em campo e ele se tornou o herói no Maracanã.

Nos acréscimos da partida, Léo Pereira cabeceou bola cruzada por Everton Cebolinha e garantiu a vitória do Flamengo. Segundo ele, a sua permanência em campo e o gol foi algo 'predestinado por Deus'.

"Estou muito feliz. Senti a posterior da coxa. Se o Sampaoli tivesse mais uma troca, eu teria saído. Estava tudo escrito no livro do Senhor. Tinha de ser gol meu e vitória do Flamengo. Foi perfeito. Só agradecer a todos que vieram nos apoiar", afirmou o jogador.

Sem condições de correr, o zagueiro foi posicionado para o ataque por Sampaoli, que em seu lugar na defesa, foi encaixado Thiago Maia.

“O jogo era difícil, sempre vamos respeitar o Corinthians independentemente do momento que estão vivendo. Eles jogaram bem concentrado em não levar gol, e a gente conseguiu fazer no final”, finalizou.

Depois da partida, o Rubro-Negro informou que Léo Pereira passaria por uma avaliação no CT para verificar se o incômodo gerou uma possível lesão. Vale citar, que antes do jogo, o Flamengo acabou perdendo Everton Ribeiro e Arrascaeta também por dores.

E agora?

O resultado levou o Flamengo aos 12 pontos, alcançando a 6ª posição do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe é na quarta-feira (24), contra o Nublense, no Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.