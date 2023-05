Em seca de vitórias, Grêmio e Internacional fazem GreNal 439

O maior jogo do Rio Grande do Sul e um dos maiores clássicos do Brasil acontece na noite deste domingo (21), às 18h30, na Arena do Grêmio. Além da rivalidade, o duelo entre Grêmio e Internacional acontece com um peso a mais no atual momento das equipes na temporada.

A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, pode definir o futuro do trabalho de Mano Menezes no comando do Internacional. Sem vencer há cinco jogos, o Colorado amarga uma série de quatro derrotas seguidas e, caso perca logo mais, a diretoria pode optar pela demissão do atual treinador.

Com a sequência de derrotas, o Inter ocupa apenas a 14ª posição no brasileirão, com apenas sete pontos conquistados, dois pontos à frente do Corinthians, primeiro time que ocupa a zona de rebaixamento.

No meio de semana, o Inter perdeu para o América por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols foram sofridos nos acréscimos do confronto, e deixaram a equipe numa situação delicada no torneio.

O Grêmio, mandante da partida, conta com o apoio de sua torcida, que esgotou os ingressos. Com casa cheia, a expectativa é de que o tricolor gaúcho consiga colocar um fim no jejum de vitórias. Nos últimos quatro duelos, o tricolor empatou três e foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1.

No Brasileirão, o time está no meio da tabela de classificação. Os oito pontos conquistados colocaram o Imortal em 12º lugar, com apenas oito pontos ganhos. Caso vença, a equipe pode figurar entre os 10 primeiros colocados.

Na última quarta-feira, o time comandado por Renato Portaluppi encarou o Cruzeiro, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil e, mesmo jogando em casa, saiu atrás no placar, mas chegou ao empate por 1 a 1 no segundo tempo.

No histórico geral do clássico, o Internacional leva vantagem sobre o rival. Dos 438 jogos, o Colorado venceu 160, e o tricolor gaúcho levou a melhor em 140. As outras 138 partidas terminaram empatadas.

De 2022 para cá, os últimos confrontos foram marcados pelo equilíbrio no número de vitórias, com duas para cada lado. Na última vez que se enfrentaram, o Grêmio levou a melhor e venceu o Inter por 2 a 1, com o gol da vitória marcado nos acréscimos.

Renato deve entrar com mudanças

Para a partida de logo mais, o Imortal deve sofrer duas mudanças no meio de campo em relação ao time que entrou em campo no meio de semana. O volante Pepê, com lesão muscular, está fora do clássico. Já o meia Vinícius, que não treinou devido ao quadro de gripe, deve perder a vaga de titular.

Com isso, Renato Gaúcho pode colocar Carballo ao lado de Villasanti para formar a dupla de volantes. Mais a frente, Galdino deve fechar o meio de campo e atuar junto com Bitelo e Cristaldo. O atacante uruguaio Luis Suárez é a principal esperança de gols para a equipe logo mais.

Provável escalação: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Galdino; Suárez.

Inter deve ter mudança na lateral

Mano Menezes segue sem contar com o lateral-esquerdo Renê, que esteve fora das duas últimas partidas e será desfalque novamente. Além dele, o lado direito da defesa também sofrerá mudanças, já que Bustos será outra ausência para o clássico.

Com isso, Igor Gomes deve assumir a titularidade da lateral-direita e, do lado esquerdo, Thauan Lara seguirá ocupando a posição. No meio de campo, Johnny pode ser a novidade entre os 11 iniciais e entrar no lugar de Baralhas.

No ataque, dois jogadores disputam a posição de titular. Alemão, que foi o escolhido contra o América-MG, tem a concorrência de Pedro Henrique para começar o jogo e ser o responsável por balançar as redes adversárias.

Provável escalação: Keiller; Igor Gomes, Moledo, Mercado e Thauan Lara; Campanharo, Johnny, (Baralhas) Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Pedro Henrique).

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP/Fifa);

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP/Fifa);

Assistente 2: Neuza Inês Back (SP/Fifa);

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN/Fifa).